😑Il parco Viviani, ní.

L’attraversamento è difficoltoso, le strisce pedonali non si vedono e sono interrotte dallo spartitraffico. Belle le panchine che permettono di guardare un bellissimo panorama, opera di @poesiemetropolitane. Voto 5️⃣

🌱 Il parco è una strada che da via Girolamo Santacroce porta al Corso Vittorio Emanuele. Aree verdi poche ma non messe malissimo.

👍 Raggiungibile in macchina e con un po’ di cammino anche con i mezzi che portano al Vomero e all’Arenella.

👨‍👨‍👧‍👦 Per i bambini ci sono delle belle giostrine nuove. Non ci sono alberi a fare ombra però.

🦮 Area sgambetta mento cani.

❌ Le scale che incrociano il parco non sono messe male sono messe malissimo @scaledinapoli

Orari??? Sarebbe bello saperlo.

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Continua il nuovo progetto di @econoteit mappiamo il verde, recensioni con info utili per chi vuole vivere gli spazi verdi della città. Scrivi a [email protected] per segnalarci un’area e dirci a chi è adatta o in che condizioni è.

~