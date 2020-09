😑 Il giardino pensile del Palazzo Reale di Napoli lo abbiamo intravisto da una portafinestra schiusa perché al momento non è visitabile e non si sa se tornerà ad esserlo.

È una soluzione all’aperto e in questo momento potrebbe essere l’ideale per percorsi e visite.

Il giardino romantico di Palazzo Reale invece ha prati bruciati, rifiuti, cantieri. Non proprio un giardino e per niente romantico insomma.

👍 Raggiungibile facilmente con mezzi pubblici visto che parliamo di piazza del Plebiscito.

👨‍👨‍👧‍👦 Anche qui per i bambini non c’è nulla, neanche un fazzoletto di prato.

✅ Lo scalone di @palazzorealenapoli_ufficiale

Vale la pena sempre e comunque.

📍 Piazza del Plebiscito, chiuso il mercoledì.

