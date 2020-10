Dove si buttano i bicchieri di vetro?

Gli utenti di internet e chi si trova a navigare sul nostro sito spesso si domanda come smaltire nel modo corretto anche degli oggetti di uso comune, perché in ambito di raccolta differenziata non è sempre semplice districarsi tra le varie procedure su cosa e come buttare determinati oggetti. Dove si buttano i bicchieri di vetro è una domanda che in molti ci fanno.

Ecco, stranamente a quanto si potrebbe pensare, degli oggetti di uso comune come i bicchieri di vetro, quando si rompono non vanno dove si potrebbe pensare.

Come si smaltiscono i bicchieri di vetro è quindi una questione più complessa di quanto di potrebbe pensare.

Come smaltire i bicchieri di vetro

Si tratta quindi di un errore molto comune Se un bicchiere, o anche uno specchio o della ceramica o una tazzina si rompono, quello che rimane, insomma i cocci non possono essere nel vetro. Questo perché i cocci non sono materiali riciclabili. Eh sì, perché nella raccolta del vetro vanno solo gli oggetti in vetro considerati confezioni o imballaggi. Di conseguenza, dove si buttano i bicchieri di vetro?

Dove buttare la Ceramica

Nell’indifferenziato, mentre nel vetro possono andare tranquillamente bottiglie, barattoli e confezioni che sono a tutti gli effetti degli imballaggi, ovvero dei contenitori.