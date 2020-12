Un vero e proprio manuale per bambini dai 6 anni in su per sensibilizzare, fin dalla più tenera età, al rispetto e all’attenzione verso l’ambiente.

I piccoli lettori sono invitati, di volta in volta, a scegliere tra due diversi comportamenti: uno ecologicamente corretto e l’altro indifferente e superficiale nei confronti dell’ambiente. Come ci si comporta in occasione di un picnic sulla spiaggia? E nel lavarsi i denti? Quando si gioca al parco? Nell’uso delle luci a casa?

Otto domande sull’atteggiamento corretto da tenere in altrettante situazioni della nostra quotidianità. Ognuna è accompagnata poi da curiosità, informazioni, approfondimenti e notizie utili sulla tutela dell’ambiente e indicazioni pratiche per costruire giochi sostenibili e attività istruttive a tema ambientale. Completano il testo indicazioni bibliografiche per genitori e insegnanti.



Nel quinto anniversario della Laudato Sì di Papa Francesco, Città Nuova ed Earth Day Italia accolgono con questa pubblicazione l’invito del Santo Padre a celebrare il “Giubileo della Terra” in occasione dei 50 anni dell’Earth Day e si rivolgono alle generazioni più giovani per ispirare una ripartenza nel segno della sostenibilità ambientale e sociale.



La pubblicazione esce in continuità con #iocitengo, la campagna di sensibilizzazione ideata da Earth Day Italia per ricordare che la tutela dell’ambiente è una responsabilità comune e che ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza per salvare il Pianeta.

Gli stili di vita e di consumo di tutti noi hanno infatti contribuito a determinare la crisi ambientale che stiamo vivendo ed è per questo che proprio dai piccoli gesti quotidiani occorre ripartire per aiutare a risolverla.

Ciascuno di noi può essere importante, soprattutto i bambini che con il loro esempio e la loro energia possono essere dei veri supereroi dell’ambiente!



Il libro è realizzato con criteri grafici e accorgimenti che agevolano la lettura (accurata scelta del carattere, del corpo e della spaziatura; fondo chiaro di una carta opaca; lavoro redazionale sul testo per facilitarne la comprensione), basandosi sui più moderni studi in merito ai problemi di apprendimento della lettura e alla facile leggibilità.

Testo stampato su carta riciclata ma bianca, in linea con la convinzione che il patrimonio ambientale vada salvaguardato, preservando tuttavia la ricchezza cromatica delle illustrazioni.



L‘autrice: Silvia Roncaglia è nata a Modena. Affermata scrittrice di libri per ragazzi ha pubblicato più di 100 libri con le maggiori case editrici italiane tra le quali: Giunti, Salani, Einaudi Ragazzi, Piemme… e vinto importanti premi. Impegno e magica fantasia s’intrecciano in sempre nuove invenzioni nei suoi libri, dove alterna storie piene di umorismo e giochi di parole ad altre più intense e poetiche, incentrate su tematiche importanti. Ama presentare i suoi libri ai giovani lettori con letture animate e spettacoli. Ha insegnato nella scuola elementare.

L’illustratrice: Maria Gianola nasce e vive a Venezia. Affermata illustratrice per bambini e ragazzi, collabora con numerose case editrici in Italia e all’estero e con numerose riviste dedicate all’infanzia. Nel 2014 inizia la collaborazione con “Le canzoni animate dello Zecchino d’Oro” prodotte da Rai-Antoniano. Si diverte a presentare le sue storie illustrate nei laboratori creativi dove bambini di ogni età possono tuffarsi nel mondo magico della fantasia.