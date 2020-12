Il Natale dei single sarà davvero gustoso, ma anche quello delle coppie e delle famiglie. Enzo Buttino e Salvatore Coppola, proprietari della Vineria Altogrado al Vomero, propongono un “Christmas party a domicilio” con le speciali box accompagnate da diversi cocktail prêt-à-porter: americano, negroni, old fashion, daiquiri con tanto di bottiglia di design e regalo a sorpresa per chi è solo, per gli innamorati e per le famiglie ristrette. In questo momento così particolare la vineria di via Paisiello ha dato il via al delivery e al take away con le sue famose zuppe, i taglieri, le carni e la grande novità che resterà nel menù: “il panino ad alto grado di bontà”.



Direttamente a domicilio tre proposte di aperitivo: “Single, sto senza penziere” per una persona: cocktail prêt-à-porter, spumante, tagliere gran cru di salumi e formaggi (affinati, erborinati, stagionati) salumi mangalica, iberico, maialino nero casertano, oca e cioccolato fondente al 72%. Aperitivo “A tu per tu” per due persone con cocktail prêt-à-porter, Fiano di Avellino – Terredora, tagliere di pescato con carpaccio di pesce spada, alici del Cantabrico, tagliatella di calamaro al vapore, carpaccio di tonno affumicato. E per finire grappa e cioccolato fondente. Infine l’aperitivo “Pochi, ma buoni” con cocktail prêt-à-porter, champagne, tagliere di pescato Gran Cru con ostriche belon, gambero rosso di Mazara, gambero blu della Nuova Caledonia, carpaccio di pesce spada, alici del Cantabrico, tagliatella di calamaro al vapore, carpaccio di tonno affumicato. La nota dolce finale è composta da cantucci, amaretti, grappa e tanto cioccolato. In cucina a prepare piatti gustosi e con materie prime d’eccelleza: Mario Finizio, Antonio Ciccarelli, Eugenio Calió.