Questa domanda, Qual è l’animale più pericoloso per l’uomo?, ha risposte davvero sorprendenti. Se pensate a leoni, tigri, orsi, siete davvero fuori strada.

Sono di sicuro animali pericolosi, ma ce ne sono tanti altri alcuni piccolissimi e letali per l’uomo, ogni anno.

Addirittura, i temibili squali, in media non uccidono più di 10 persone ogni anno.

Ecco una carrellata di alcuni animali inaspettatamente letali per l’uomo.

Ippopotami

Si stima che gli ippopotami siano responsabili di 500-3000 decessi umani per anno, molto spesso su provocazione dell’uomo. Sembrano animali dolci e innocui, complici anche alcune pubblicità e disegni o cartoni animati che li hanno resi amati da tutti, anche dai più piccoli. Ma in realtà l’ippopotamo è un animale letale. Si tratta del terzo mammifero più grande del mondo, ha una bocca enorme con dei denti grandi e distruttivi.

Gli ippopotami sono tra gli erbivori più aggressivi è sono il maggior pericolo per l’uomo in Africa. Poi addirittura, in acqua l’Ippopotamo è ancora più veloce e letale.

Coccodrilli

Non è tra gli animali più pericolosi per l’uomo, pur uccidendo quasi 1000 persone ogni anno. I coccodrilli sono letali e i più pericolosi si stima siano quelli che vivono e mangiano nel fiume Nilo. Sono cacciatori e difendono il loro territorio. Quindi uccidono l’uomo soprattutto quando entra nel suo territorio. Nascosti nell’acqua, si avvicinano alla preda e addentano la vittima, per poi trascinarla in acqua e divorarla.

Mosca tse-tse

Si stima che questa mosca faccia 10.000 morti l’anno. Gli adulti, sia maschi che femmine, succhiano il sangue dei vertebrati e provocano nell’essere umano la malattia del sonno. Le mosche tse-tse si trovano solo in Africa sub-sahariana, ma solo alcune specie trasmettono questa malattia.

Serpenti

Si stima che i serpenti, di vario tipo e di diverse dimensioni in tutto il mondo, facciano circa 100.000 morti l’anno. Stando a Medici senza FRontiere, ” ogni anno il veleno del morso di serpente uccide più di 100.000 persone in tutto il mondo, più di qualsiasi altra malattia tropicale negletta identificata dall’OMS. Tra le aree più colpite c’è l’Africa sub-sahariana, dove ogni anno il morso del serpente causa la morte di 20.000 persone.”

Esseri umani

Sorpresi? Fose no. è l’uomo l’animale tra i più pericolosi per l’uomo. Fa oltre 400mila morti l’anno. Per guerre, omicidi, stragi. L’uomo non ha paragoni per efferatezza e cattiveria.

Zanzare

Un animale così piccolo, così fastidioso e così letale. Sono dati impressionanti soprattutto nei paesi in via di sviluppo: la sola malaria, causata dal morso della zanzara, provoca 400 mila decessi ogni anno. Secondo l’Oms le malattie trasmesse da zanzare rappresentano il 17% di tutte le malattie infettive. Questo fa sì che sia proprio la fastidiosa zanzara l’animale più letale per l’uomo.