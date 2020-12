Sarà un Natale diverso, feste diverse per tutti. Il Covid sì è preso tanto e ha cambiato le nostre abitudini, ma durante le feste si cercherà per quanto possibile di dimenticare il momento di grande crisi.

Si mangerà qualcosa in più: dolci, primi piatti, secondi, pesce. Bisogna stare quindi sempre attenti agli sprechi di cibo. Perché lo sappiamo bene, sprecare cibo è un male non solo perché buttiamo cibo mentre ci sono persone che non ne hanno o ne hanno poco. Studi al riguardo hanno confermato che lo spreco di cibo ha un impatto sulle emissioni del gas serra.

Ridurre gli sprechi

Quindi dobbiamo tutti ridurre gli sprechi anche questo Natale. Festeggiare sì, augurandoci un 2021 migliore sotto tutti i punti di vista, ma non sprecare.

Ci sono alcuni consigli quindi per evitare durante le feste gli sprechi di cibo e anche di soldi.

Un elenco di consigli utili per non sprecare il cibo

Pianifica la spesa . Con una lista limiterai l’acquisto di cibi inutili e non riempirai la credenza di alimenti che non servono;

. Con una lista limiterai l’acquisto di cibi inutili e non riempirai la credenza di alimenti che non servono; Tieni sempre presente l’importanza economica anche del cibo. Pensando al cibo come denaro ne sprecherai di meno

Acquista un frigo che funzioni bene e possa conservare al meglio i tuoi cibi. Limiterai così gli alimenti da buttare.

Consuma i tuoi cibi con ordine a seconda della data di scadenza

a seconda della data di scadenza Ordina i prodotti nel frigorifero in modo da consumarli seguendo la data

nel frigorifero in modo da consumarli seguendo la data Non esagerare nelle porzioni. Anche nel cibo come in molte altre cose della vita, Less is more

Anche nel cibo come in molte altre cose della vita, Less is more Se cucini di più, non buttare il cibo ma conservalo per i giorni successivi e cucinalo nuovamente in modo creativo. Un esempio? Troppa pasta può diventare un’ottima frittata.

e cucinalo nuovamente in modo creativo. Un esempio? Troppa pasta può diventare un’ottima frittata. Congela il cibo se non è possibile mangiarli subito

Con questi pratici e semplici consigli siamo certi che diminuiranno gli sprechi, anche durante queste Feste di Natale!