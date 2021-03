Domani al via Il Grande Trasloco, il nuovo progetto di narrazione collettiva di Fa’ la cosa giusta! la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Un romanzo-evento online per dare una nuova lettura della realtà in cui viviamo, condividere idee e strumenti e traslocare nel futuro che vogliamo costruire, come Pianeta e comunità.

“Che cosa dobbiamo portare con noi e che cosa dobbiamo abbandonare?”

È questo il filo rosso degli incontri live, approfondimenti e laboratori che comporranno il romanzo. Un calendario di appuntamenti settimanali, da marzo a ottobre 2021, sul sito de Il Grande Trasloco, il mercoledì alle 18, arricchito da contenuti originali – video, illustrazioni e call rivolte al pubblico.

Cinque capitoli sui grandi temi di Fa’ la cosa giusta! legati tra loro dal leitmotiv della sostenibilità, della giustizia e della bellezza: nutrire, abitare, viaggiare, curare e lavorare. Dal cibo come diritto fondamentale alle forme del nostro abitare, dalla natura che ispira l’agire, anche economico, al legame tra i territori, le tradizioni e le comunità, dalla centralità dell’educazione alla solidarietà e alla cura come valori essenziali per il nostro domani. Passando per il nostro modo di viaggiare, fare vacanza, vivere con gusto, fruire del patrimonio naturale e culturale.

Il Grande Trasloco comincia con un prologo, una riflessione sulle parole insieme al giornalista e scrittore Michele Serra, per capire quali sono le parole da abbandonare e quali invece le più adatte a disegnare un nuovo mondo, perché il linguaggio è specchio della società e le dà forma.

Insieme all’autore de “Le cose che bruciano” (Feltrinelli Editore) indagheremo inoltre sulla fatica di lasciare andare il passato perché, come per Attilio, il protagonista del libro, la memoria spesso può essere un’ombra e la parte più difficile di un trasloco può essere “scegliere cosa tenere e cosa lasciare”. L’appuntamento “Il potere delle parole” è in diretta sul sito ilgrandetrasloco.it il domani 3 marzo, alle ore 18 .

E, nelle settimane successive, esperti e testimoni, scrittori e change-maker, imprenditori e nuovi viaggiatori ci introducono in un mondo che “sa far nascere” idee, progettualità e nuovi stili di vita. Saranno con noi, tra gli altri, Carlo Petrini, Davide Longoni, lo chef Juri Chiotti, Paolo Cognetti. Ci occuperemo di guardare ciò che le loro esperienze hanno generato, per guardare al futuro e individuare insieme gli strumenti ci possono aiutare. Un racconto a più voci sui temi che da sempre ci stanno a cuore e sulle sfide che ci attendono.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi su ilgrandetrasloco.it e daranno vita a fine anno a un vero e proprio romanzo che sarà pubblicato da Terre di mezzo.