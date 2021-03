Spesso ci domandiamo: Cosa possiamo fare per avere un minore impatto sul nostro pianeta, per essere ecosostenibili, finalmente? Abbiamo provato a scrivere su un block notes 10 possibili mosse per ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni.

Belle parole e ottimi propositi, perché no. Da appuntare quando possibile, per non dimenticarcene.

Sono semplici 10 appunti, potrete seguirli tutti o solo una parte.

Evita di consumare tanta acqua. Chiudete il rubinetto quando potete Porta la tua borsa per fare la spesa: in tessuto se possibile Non sprecare per nessun motivo il cibo. Se alla fine del pasto ci sono degli scarti potete sempre riusarli, anche in creative ricette Se avete figli, occhio agli sprechi! Giochi, vestiti… fate attenzione agli sprechi quotidiani dei vostri piccoli Anche se in questo periodo di Covid non è sempre consigliabile, riducete gli spostamenti in auto Se dovete spostarvi in auto, fatelo solo quando è necessario, preferite sempre la bici o andare a piedi Consumate prodotti a Km Zero e dal basso impatto ambientale Spegnete sempre le luci e riducete i consumi quotidiani Cercate di riusare gli oggetti e non buttarli subito alla prima occasione Non usate stoviglie e altri oggetti monouso

Sono solo 10 punti, molto semplici, ma potrebbero essere molti di più. Cercate di partire da questi e poi ampliateli, cambiando punto di vista e riducendo il vostro impatto ambientale.

Lo sappiamo bene e lo ripetiamo da sempre: i piccoli gesti, da soli contano poco. Ma tanti piccoli gesti, insieme, possono fare la differenza e risolvere tanti problemi sul nostro prezioso Pianeta Terra.

Questo articolo è scritto in collaborazione con TipografiaClick – stampa block notes personalizzati