City Art con il progetto “COLOR EARTH Linea Rossa” dell’artista Angelo Caruso, ha gestito nel 2019 e 2020 la manutenzione dello spartitraffico di Viale Monza, con un contratto di collaborazione tecnica con il Comune di Milano.

Si è partiti dalla convinzione che Viale Monza non aveva una sua identità nell’immaginario collettivo.

Da questa sensazione si è voluto individuare un luogo comune, lo spartitraffico, per unire tutti i 4 km del Viale, con un fiore.

E’ stata un’operazione sociale, un grimaldello, per creare una rigenerazione urbana e community art pensata per riportare l’attenzione delle persone su valori come la salvaguardia del territorio e la crescita collettiva.

Aver condiviso con tantissime associazioni, commercianti e 4 Istituti Scolastici tutte le fasi, dalla semina alla cura, ha sviluppato relazioni e prospettive per nuovi progetti.

La scelta di mettere il papavero nello spartitraffico è dovuta alla facilità di manutenzione: basta non tagliare le piantine.

Per questo è stata fatta richiesta al Comune di valutare la possibilità di salvaguardare la Linea Rossa.

Le piantine di papavero sono già nate e a breve ci sarà la rasatura dell’erba.

Se non viene data indicazione alla ditta di tagliare solo i 60 cm della parte esterna dello spartitraffico e far crescere l’erba nella parte centrale dove abbiamo seminato, non vedremo la fioritura.

“SALVATE IL PAPAVERO ROSSO”

Per info sul progetto: