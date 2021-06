Al via oggi, a partire dalle ore 17.00 presso Piazza di Siena – Villa Borghese, nel cuore verde di Roma, la manifestazione Back to Nature promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e curata da Costantino D’Orazio.Parte integrante della manifestazione ed installazione fra le più evidenti e ricche di significati è il Progetto 100 panchine per Romache vedrà la messa in posa di 100 panchine in plastica 100% riciclata Hanit prodotte dalla Preco System Srl di Gemona del Friuli (UD), disposte a formare il Simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto (pittore e scultore italiano, animatore e protagonista della corrente dell’arte povera, vincitore del Leone d’oro alla Carriera alla Biennale di Venezia); opera scelta per lanciare un messaggio di rigenerazione, armonia, equilibrio e sostenibilità.



Il Progetto, che nasce all’interno del Rebirth Forum Roma nel 2019, si propone di portare in primo piano concetti quali il riciclo, l’attenzione all’ambiente, la condivisione dei saperi, la Demopraxia (il fare del popolo), l’educazione civica e la cittadinanza attiva (attraverso laboratori didattici dedicati), promuovendo insieme al legame con il territorio e le comunità locali gli obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030, attraverso la mediazione dell’Arte e della Cultura.



In questo senso, un primo step è già stato realizzato in maggio, allorquando le 100 panchine in plastica totalmente riciclata da materiali provenienti da raccolta differenziata sono state protagoniste di una installazione analoga presso il Parco archeologico di Gabii in collaborazione con il VI Municipio di Roma Capitale nell’ambito della manifestazione: IPER – Festival delle Periferie.



Da domani le 100 panchine saranno parte integrante dell’esposizione realizzata per la seconda edizione di Back to Nature – Arte Contemporanea a Villa Borghese per poi, tornare, dal 18 luglio, presso l’area Archeologica in attesa di essere ufficialmente donate, in ottobre, all’Amministrazione Capitolina che provvederà al loro posizionamento definitivo in 100 luoghi della città caratterizzati dall’essere luoghi di socialità, ove saranno proposte future iniziative di educazione civica e cittadinanza attiva.



Le panchine oggetto dell’installazione sono state realizzate da Preco System Srl, che da oltre 20 anni ha sposato i concetti di ecologia e sostenibilità, tanto nel processo produttivo, quanto nel prodotto finito.

Attiva nel settore dell’arredo urbano (giochi per parchi pubblici, pavimentazioni, panchine, fioriere, recinzioni, pali, stecche, bordure, balaustre, dissuasori) e da poco anche nel settore industriale (camminamenti, canaline portacavi, ecc.,) e della sicurezza stradale (guardrail), utilizza un mix di polietilene e polipropilene riciclati al 100% e recuperati attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.





“Come società leader nella realizzazione di arredo urbano pensato per valorizzare i materiali prodotti dal riciclo dei rifiuti urbani in un percorso virtuoso di risparmio energetico e di materie prime vergini, siamo orgogliosi di contribuire al messaggio che il Progetto ha inteso lanciare”, commenta Raul Venier, Amministratore Unico della Società di Gemona del Friuli (UD).

“La plastica, è un materiale dalle infinite possibilità e opportunità, disperderla nell’ambiente è un delitto, uno sfregio all’ambiente e un incredibile spreco economico. Viceversa, riciclarla al meglio e contribuire al suo riutilizzo è un dovere che dovrebbe impegnare tutta la società civile”.

“In questo senso, la mediazione dell’Arte e della Cultura sono un magnifico volano per la circuitazione di un messaggio positivo e propositivo”.



100 panchine per Roma è promosso da: Artivazione, Associazione Amici per il Tevere, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus, Civitan Club Roma, Decano Viaggi S.r.l., Galleria Continua, Galleria Mucciaccia, M’AMA.ART, M’AMA.SEEDS, Museo delle Periferie, Osservatorio Socialis, RAM radioartemobile, Zerynthia Associazione per l’Arte Contemporanea.

Con il patrocinio dell’IILA Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana; la sponsorizzazione di Enel e, naturalmente, il supporto tecnico di Preco System S.r.l.