Tana nasce da un’idea di Marco Papa e Tiziana De Tora, attivisti e ambientalisti che hanno scelto di tornare alle proprie radici e al paese di origine della famiglia di Marco fondando il TANA – Terranova Arte Natura, un’oasi di tutela ed educazione ambientale attraverso le arti, sita nel Sannio beneventano.

Con Artstudio’93, un’associazione culturale senza scopo di lucro, da diversi anni svolgono laboratori di tutela ambientale, progetti socio-culturali e formazione dei giovani, oltre ad essere i curatori ed ideatori dell’evento internazionale Happy Earth Days, dedicato alla Giornata Mondiale della Terra.

L’obiettivo: quello di tutelare, promuovere e valorizzare i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico con attività di carattere socio-culturale, per sollecitare l’impegno civile e sociale dei cittadini.p0a

Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2021, il versante est della collina sovrastante la residenza è caduto, trascinando parte di un bosco secolare sull’officina/laboratorio e su parte della casa, sede della residenza d’arte, provocando danni ingenti ai tetti, ai muri e ai giardini terrazzati.

Da qui nasce l’idea di lanciare un crowdfunding su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per supportare i lavori di messa in sicurezza, la ricostruzione delle strutture danneggiate, e dare una mano per riprendere quanto prima tutti i progetti culturali e di tutela ambientale.

Tutti coloro che decideranno di supportare l’iniziativa con una donazione, in aggiunta alle ricompense già disponibili, potranno scegliere una delle opere dei 36 #ARTISTIPERILTANA, che hanno generosamente donato un loro lavoro per la raccolta fondi: Marisa Albanese, Michele Attianese, Luciano Basagni, Antonio Biasiucci, Gianluca Capozzi, Angelo Casciello, Franz Cerami, Mary Cinque, Riccardo Dalisi, Luca Dalisi, Gianfranco De Angelis (8Ki), Antonio De Filippis, Gianni De Tora, Fabio Donato, Salvatore Emblema, Sergio Fermariello, Mauro Kronstadiano Fiore, Vincenzo Frattini, Clara Garesio, Mana Greco, Mario Laporta, Christian Leperino, Mariangela Levita, Lello Lopez, Angelo Maisto, Salvatore Marsillo, Moio&Sivelli, Giacomo Montanaro, Gloria Pastore, Neal Peruffo, Francesca Pirozzi (Ellen G), Giuseppe Pirozzi, Michelangelo Pistoletto, Carmine Rezzuti, Paola Romoli Venturi, Bruno Starita.

Tra questi, Michelangelo Pistoletto, che ha registrato anche un video-appello a sostegno del TANA, visibile a questo link:

Queste alcune delle sue parole: “TANA è la CASA. CASA vuol dire AMBIENTE. Dobbiamo difendere la nostra casa. Partendo dal TANA, che a Benevento fa tutela ambientale, legata al Terzo Paradiso mondiale. Aiutate TANA, perché insieme potremo continuare a lavorare per la rigenerazione della società e del rapporto con la natura. Siamo tutti insieme nella TANA e usciamo dalla TANA“.

Tutte le opere, e il tour virtuale, sono visibili a questo link: www.earthdays.it/artisti-per-il-tana/.

Per maggiori informazioni: