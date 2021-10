Buone notizie arrivano dalla Francia, dove dal 2022 una nuova direttiva obbligherà la maggior parte della verdura e della frutta non trasformata a non poter essere venduta all’interno di imballaggi di plastica.

A oggi il 37% della frutta e della verdura in Francia è venduto confezionato. La misura introdotta, che riguarda una trentina di prodotti, “dovrebbe permettere – auspica il governo – di evitare ogni anno oltre un miliardo d’imballaggi di plastica inutili”.

Questi imballaggi di plastica saranno consentiti fino al 2026 solo per i frutti più fragili come ad esempio i frutti di bosco. L’unica frutta che non è interessata al divieto è: mele, pere, arance, clementine, kiwi, mandarini, limoni, pompelmi, prugne, meloni, ananas, mango, frutto della passione e cachi.

La comunicazione arriva dal governo, che inoltre ha specificato che per le verdure, dovranno essere esposti sugli scaffali senza imballaggi di plastica anche i porri, le zucchine, le melanzane, i peperoni, e altre molte verdure, quasi tutte.