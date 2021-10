Manuale illustrato di cosmesi biologica



Conoscere le differenti proprietà e utilizzi dei moltissimi oli e burri vegetali, macerati glicolici, oleoliti vegetali, oli essenziali, accostarne i profumi e sentire le diverse consistenze delle creme fatte in casa.



Imparare a preparare oli, sieri, oleoliti, creme, maschere, esfolianti, balsami, saponi e unguenti che siano sani, rispettosi dell’ambiente e semplici da preparare, utilizzando frutta, verdura e ingredienti di cucina.

Perché la vera bellezza non è quella che ci impone lo sguardo della società, ma brilla nelle differenze e ognuno ha la propria.

Belle di natura è un libro che riunisce le passioni dell’autrice (l’illustrazione, la natura, la cura di sé) per trasformarle in una coccola per chi lo sfoglia.

Maru Godas. Illustratrice di Barcellona, ha aperto un negozio di fiori spinta dal bisogno di stare sempre in mezzo alla natura. Organizza laboratori di disegno in tutto il mondo, e di cosmetici nella sua città.