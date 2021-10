È lo stesso Ministero della Salute a sottolineare l’importanza di leggere bene le etichette degli alimenti e ad allenarci a riconoscere i valori che troviamo scritti, per una scelta attenta e consapevole a vantaggio di un’alimentazione varia e sana.



«L’etichetta è la carta d’identità dell’alimento: riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Saper leggere correttamente le etichette rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro benessere e verso quello delle persone che mangiano le cose che acquistiamo. Ci aiuta, infatti, ad impostare una sana alimentazione» Salute.Gov.it. Al testo appena riportato segue poi un breve decalogo di suggerimenti che mette al primo posto leggere l’etichetta, seguito poi dal consiglio di tenere presente che le immagini sono sempre e solo indicative del prodotto. Interessante è anche il punto in cui si sottolinea come l’ordine degli ingredienti sia sempre decrescente: il primo ingrediente riportato in etichetta è quello più abbondante, seguito poi da quelli in percentuale minore.

Continua a leggere su Frescosenso.it