Si pensa, sbagliando, che qualsiasi cosa messa in frigorifero duri più a lungo perché a una temperatura bassa e controllata. Questo soprattutto adesso che fa molto caldo. Invece, e lo vedremo insieme, ci sono diversi alimenti che non vanno conservati in frigo ma a temperatura ambiente. Curiosi? Vediamoli insieme.

I pomodori, vi avevamo dato una anticipazione qui, parlando di come disporre gli alimenti in frigorifero e anche di cosa consumare prima una volta fatta la spesa perché non perda le proprietà nutritive. Avevamo quindi anticipato che i pomodori non vanno messi nel cesto alla base del frigorifero ma possono essere tenuti fuori, sul davanzale. Così facendo continueranno a maturare.

