Il frigorifero questo sconosciuto. Siete sorpresi? È l’elettrodomestico più comune in casa, quando si guasta è un dramma ma non tutti conoscono dove riporre correttamente frutta, verdura e tutto quello che teniamo in frigo per conservarlo e aumentarne la durata che avrebbe fuori dal frigo. Considerate che ci sono alimenti che dopo tre giorni perdono il 70% di proprietà. Quindi dobbiamo necessariamente imparare a conoscere cosa va consumato subito dopo la spesa e cosa possiamo mettere in calendario dopo qualche giorno.

Innanzitutto, prima di vedere insieme dove riporre gli alimenti, scaffale, sportello, cesto, facciamo un richiamo alla necessità di non sprecare e non buttare via cibo. Quindi la prima regola è acquistare solo le quantità e i prodotti che pensiamo di consumare, magari facendo una lista su un post-it o una lavagnetta in cucina con i giorni della settimana e quello che consumeremo anche in base ai nostri impegni. In questo modo la nostra spesa sarà più consapevole in qualità e in quantità e taglieremo spreco alimentare ed economico in un colpo solo.

Continua a leggere su Frescosenso.it