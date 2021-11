Ritornano LE STAGIONI DEL QUADRIFOGLIO di Ameno con l’AUTUNNO: due fine settimana organizzati dalla ProLoco di Ameno, con il patrocinio del Comune, per il 19-20-21 e 26-27-28 Novembre.

Le iniziative si inseriscono nel progetto di turismo sostenibile e responsabile che da anni sta attuando il piccolo borgo adagiato sulle colline del Lago d’Orta che, dal 2014, ha realizzato il sistema di sentieri del Quadrifoglio, 4 percorsi ad anello che attraversano il suo territorio, toccando anche le frazioni di Vacciago, Lortallo e Oltre Agogna, attraversando i comuni di Orta San Giulio e Miasino.

Percorsi facili, di diverse lunghezze, percorribili a piedi o in mountain bike, per scoprire il bellissimo territorio circostante.

Qui di seguito il programma e, per essere sempre aggiornati, è possibile consultare il sito www.amenoturismo.it e la pagina facebook https://www.facebook.com/amenoturismo/

Tutti gli eventi saranno gratuiti tranne quello in programma domenica 28 novembre, che prevede un costo in caso di noleggio della e-bike.

Per le escursioni il numero dei partecipanti sarà contingentato, gli altri eventi saranno ad esaurimento dei posti disponibili, per rispettare le norme di sicurezza ed evitare assembramenti, è quindi CALDAMENTE CONSIGLIATA la prenotazione da effettuarsi via mail, per evitare di non poter accedere agli eventi: [email protected] indicando data ed evento a cui si vuole partecipare. Obbligatorio avere con sé la mascherina.

Programma:

Venerdì 19 Novembre

– Ore 20.30 – Sala Consiliare – Piazza Marconi 1 – Ameno (nel secondo cortile del Palazzo Municipale): presentazione del libro L’Alta Via dei Monti Liguri. Di un cammino e dell’amicizia. 4 settimane a piedi da Ventimiglia a La Spezia. Dialogo tra Alberto Dragone e Albert Husband. Ingresso gratuito, obbligo di Greenpass e mascherina.

Sabato 20 Novembre

– Ore 9.30 – Piazza Marconi – Ameno: Ameno Trekking, escursione lungo l’Anello Azzurro del Quadrifoglio, scendendo verso Pisogno e le Cascine di Pezzasco, in collaborazione con il Cai di Gozzano (durata 2 ore circa).

– Ore 14.00 – Piazza Marconi – Ameno: In cammino con gli esperti, alla scoperta della Chiesa di Santa Maria Assunta di Ameno con la guida turistica abilitata, Cosetta Dal Cin (durata 90 minuti circa).

Domenica 21 Novembre

– Ore 9.00 – Osteria “La Faina” – Frazione Tabarino: Ameno Trekking, escursione lungo l’Anello Indaco del Quadrifoglio con tappa nella frazione di Sculera, con la guida escursionistica abilitata, Albert Husband (durata 3 ore circa).

Venerdì 26 Novembre

– Ore 20.30 – Sala Consiliare – Piazza Marconi 1 – Ameno (nel secondo cortile del Palazzo Municipale): Le frazioni del Quadrifoglio. Storia e storie delle frazioni Cassano e Barozzera, incontro a cura di Roberto Castiglioni. Ingresso gratuito, obbligo di Greenpass e mascherina.

Sabato 27 Novembre

– Ore 14.00 – Piazza Marconi – Ameno: In cammino con gli esperti, alla scoperta della Chiesa di S. Antonio Abate di Vacciago con la guida turistica abilitata Cosetta Dal Cin (durata 1 ora circa).

-Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate – Vacciago:

Ore 15.00: Concerto di campane, a cura degli “Sfasciacampane” (durata 15 minuti circa).

Ore 15.30: Concerto di musica barocca. In programma “L’Autunno” di Antonio Vivaldi (durata 45 minuti circa), con Neyza Copa (violino barocco) e Gabriele Marzella (organo/clavicembalo)

Domenica 28 Novembre

– Ore 9.30 – Regione Monte Oro: Ameno E-bike, escursione in E-Bike lungo l’Anello Indaco del Quadrifoglio. In collaborazione con Sportway. Per info e costi relativi al noleggio delle e-bike: tel. 389.9835059.