Si sente sempre più spesso parlare di risparmio energetico: un obiettivo che in moltissimi cercano di raggiungere, specialmente negli ultimi tempi. Con gli aumenti dei prezzi per quanto riguarda l’energia elettrica e la grande tematica della sostenibilità ambientale, sta diventando ormai sempre più importante trovare il modo di ridurre al minimo i consumi. Oggi vediamo alcuni consigli utili per riuscire a risparmiare il più possibile in bolletta, abbattere gli sprechi di energia elettrica in casa e nel contempo fare la propria parte per salvaguardare il Pianeta.

# Cambiare fornitore di energia elettrica

Il primo passo da compiere per risparmiare in bolletta è sicuramente quello di cambiare fornitore. In questi ultimi mesi infatti le tariffe sono state modificate da tutti i principali operatori nel mercato energia ma fortunatamente è possibile cambiare operatore senza alcun vincolo e senza dover sostenere alcun costo extra. Certo, prima bisogna identificarne uno che sia più vantaggioso e che offra prezzi più competitivi ma non è un grande problema al giorno d’oggi. Si possono infatti trovare le offerte luce più convenienti online utilizzando un comparatore, che permette di confrontare le tariffe dei migliori operatori in modo semplice ed immediato.

Coloro che sono attenti all’ambiente dovrebbero anche controllare che il fornitore offra energia da fonti rinnovabili: al giorno d’oggi in moltissimi lo fanno e si tratta di un dettaglio importante, per tutelare il Pianeta.

# Cambiare gli elettrodomestici più datati

Anche se può sembrare un’operazione costosa, sostituire gli elettrodomestici ormai troppo datati è un’ottima idea in quanto consente di risparmiare moltissimo. La spesa iniziale infatti si può ammortizzare velocemente, in quanto un elettrodomestico di classe energetica superiore consuma molto meno. Questo si traduce in bollette meno salate e in una maggior sostenibilità.

# Spegnere completamente tutti i dispositivi in casa

Spesso si spengono i dispositivi elettronici e gli elettrodomestici senza rendersi conto che in realtà anche dopo aver premuto il pulsante OFF continuano a consumare energia. Quando infatti i vari apparecchi sono in standby, i loro alimentatori assorbono comunque energia elettrica e questo significa che seppur in misura inferiore si consuma ugualmente. La cosa migliore da fare per risparmiare ed abbattere gli sprechi, sarebbe quella di spegnere completamente tutti i dispositivi che si hanno in casa come ad esempio il televisore. In che modo? Semplice: staccando la presa dalla corrente.

# Sostituire tutte le vecchie lampadine in casa

Chi in casa ha ancora delle vecchie lampadine farebbe meglio a sostituirle con quelle a LED, in quanto consumano molto meno energia e la loro durata è nettamente superiore. È vero: il costo di una lampada a LED è maggiore rispetto a quello di una classica lampadina, ma bisogna anche in questo caso considerare tutti i vantaggi di tali soluzioni. Consumando molto meno energia, la spesa iniziale si riesce ad ammortizzare in breve tempo, non vi è rischio di surriscaldamento delle lampade in quanto il calore emesso è di gran lunga inferiore, la luce prodotta è più salutare per gli occhi e la durata del LED è davvero lunghissima.