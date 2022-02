Capita a tutti, prima o poi, di doversi liberare di vecchie sedie. Dove buttare vecchie sedie è un problema molto più comune di quanto normalmente si possa pensare.

Dove buttare una vecchia sedia o un tavolino? A tutti gli effetti si tratta di rifiuti che, pur essendo non grandi, sono considerati ingombranti e quindi non possono essere buttati nell’indifferenziata.

Dove vanno smaltite le sedie

Quindi vanno smaltiti nelle isole ecologiche del proprio comune. Meglio sempre prima sentire il comune di riferimento per capire qual è la modalità migliore. In alcuni comuni, esistono le aziende municipali che si occupano del ritiro sotto casa (a Napoli ad esempio è l’ASIA, per il ritiro ingombranti).

Anche se di plastica, poi, non vanno nella plastica perché non si tratta di imballaggi. Stesso dicasi se si tratta di sedie di legno.

Riciclare è meglio

Al di là di tutto, il nostro consiglio è sempre quello di provare a riciclare o dare nuova vita anche alle vecchie sedie. A meno che non siano rotte in modo irreversibile, possono sempre essere o donate, o spostate in altre zone della casa, o sul terrazzo o balcone, o ancora messe in cantina. Buttarle è, a nostro avviso, l’ultima cosa da prendere in considerazione.