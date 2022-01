Incredibili notizie per la medicina in campo veterinario. A una rana è stata rigenerata una zampa amputata. La crescita di questa zampa è stata possibile grazie a un insieme di 5 farmaci posti per 24 ore sulla zampa mozzata, con un piccolo bioreattore.

Grazie a questa procedura, incredibilmente, in 18 mesi ha visto la luce un nuovo arto. Questo importantissimo passo in avanti nel campo della medicina rigenerativa, è stato pubblicato sulla rivista Science Advances dalla Tufts University e dal Wyss Institute dell’Università di Harvard. L’intero articolo si trova a questo link: Acute multidrug delivery via a wearable bioreactor facilitates long-term limb regeneration and functional recovery in adult Xenopus laevis.

L’esperimento

Il piccolo bioreattore creato dai ricercatori appositamente per questo esperimento è una sorta di piccola copertura in silicone da applicare sulla cicatrice e al suo interno ha 5 farmaci diversi che, nel dettaglio, hanno permesso la crescita di nuove fibre nervose, pelle e muscoli.

Un qualcosa di realmente magico perché la nuova zampa è molto simile alla naturale, e quasi totalmente funzionale. La natura già di suo alle volte permette la rigenerazione, come accade alle code delle lucertole, ma in questo caso la natura è stata aiutata dalla scienza e da un bravissimo gruppo di ricercatori con a capo Nirosha Murugan, che ha detto: “È entusiasmante vedere che i farmaci selezionati hanno portato alla rigenerazione di un arto quasi completo, la breve esposizione necessaria suggerisce che le rane potrebbero avere delle capacità rigenerative dormienti. Nei prossimi studi valuteremo la possibilità di usare il cocktail di farmaci sui mammiferi.”