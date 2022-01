La pizza in padella può essere una valida alternativa alla classica pizza cotta nel forno. Se si ha voglia di pizza ma si ha poco tempo questa ricetta è il giusto compromesso, infatti, è il piatto ideale per preparare qualcosa di veloce e semplice ma anche se si ha la necessità di fare un’operazione svuota frigo.

Inoltre questo piatto può essere preparato in qualsiasi periodo dell’anno, soprattutto in estate quando fa troppo caldo e non si vuole accendere il forno. Ma una cosa è certa: non pensate di preparare la pizza in padella quando avete ospiti a cena, perché se ne può preparare una per volta.

Per capire come fare la pizza in padella senza lievitazione perfetta bisogna seguire delle semplici e piccole regole:

la padella deve essere antiaderente ;

; prima di mettere l’impasto nella padella, quest’ultima deve essere ben riscaldata ;

; l’impasto va girato nel momento giusto;

nel momento giusto; una volta girato l’impasto, abbassare la fiamma di cottura;

la fiamma di cottura; evitare di far bruciare la base;

Quali sono i migliori condimenti per la pizza in padella?

La pizza in padella, come abbiamo già detto, è una ricetta facile e veloce, che può essere fatta con diversi condimenti: dalla pizza margherita alla pizza napoletana, da quella light a quella senza lievito fino ad arrivare alla fantastica pizza fritta.

Come impasto base, si può utilizzare anche il classico impasto della pizza se si ha tempo per la lievitazione. In ogni caso, la cosa fondamentale, è di ricordarsi di bucherellare l’impasto con una forchetta prima di metterlo a cuocere in padella.

Pizza margherita fatta in padella

La pizza margherita è il classico delle pizze e che piace anche a tutti, ovviamente anche la margherita è una pizza che può essere cotta in padella. Dopo aver sistemato l’impasto nella padella precedentemente unta e girata, basterà condire la base con della polpa di pomodoro condita con basilico, sale, pepe e olio e farla cuocere per 3 o 4 minuti.

A cottura quasi ultimata aggiungere la mozzarella tagliata a cubetti, coprire tutto con un coperchio e far cuocere il tempo sufficiente per far sciogliere il formaggio.

Pizza in padella senza lievito

Un’altra ricetta per la pizza in padella è quella senza lievitazione, inoltre si possono velocizzare i tempi di preparazione e accontentare anche chi il lievito non riesce a mangiarlo.

Gli ingredienti sono:

120 grammi di farina tipo 1

100 grammi di yogurt greco

mezzo cucchiaino di bicarbonato

sale q.b.

Versare tutti gli ingredienti in una ciotola e amalgamare bene tra loro, successivamente coprire con un panno umido e lasciar riposare l’impasto per circa trenta minuti a temperatura ambiente.

Dare all’impasto la forma tonda della pizza e metterlo a cuocere in padella sia da un lato che dall’altro, sempre coperta con il coperchio e facendo attenzione a non bruciarla. Il nostro consiglio è quello di condire a crudo con olio, pomodorini, formaggio filante ed erbe aromatiche a piacere.

Queste sono solo due delle varianti della pizza in padella, perché ci sono altri impasti come quelli della pizza fritta per esempio che sono altrettanto squisiti e veloci da preparare, ottimo anche come finger food durante una festa di compleanno.