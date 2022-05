La colazione è il pasto più importante della giornata, gli esperti di nutrizione consigliano di non saltarla mai perché grazie ad essa è possibile risvegliare il nostro metabolismo e dare il giusto apporto energetico al corpo.

Se privato del necessario apporto di glucosio, infatti, il cervello risulterà meno attivo, e questo potrebbe dare origine a una serie di malesseri. Ci si sentirà particolarmente stanchi, nervosi e irritabili e si correrà il rischio di avere un calo dell’attenzione oppure, addirittura, dei vuoti di memoria. Per fare il pieno di energia, dunque è importante che la colazione dia la giusta quantità di nutrienti per affrontare al meglio i numerosi impegni della giornata.

Per una colazione super energetica l’ideale sono i pancake, le classiche frittelle dolci americane. Un’alternativa golosa e sostanziosa per un pasto ricco di elementi nutritivi in grado di saziare a lungo e dare la giusta carica per affrontare la giornata.

Direttamente dagli Stati Uniti

La ricetta originale dei pancake è estremamente semplice da preparare e richiede pochi e semplici ingredienti: ovvero latte, uova, farina, zucchero e lievito. Generalmente vengono accompagnati con il classico sciroppo d’acero, in puro stile americano, oppure con crema al cioccolato e frutta fresca.

Ma esiste anche una versione light di questa ricetta? Certamente sì, è sufficiente cambiare qualche ingrediente, ed ecco che i classici pancake diventano light e altamente proteici, ideali per gli sportivi e per chi sta portando avanti una dieta ipocalorica.

Pancake proteici

Per preparare questi pancake il procedimento rimane il medesimo di quello adoperato nella versione classica, cambiano solo gli ingredienti. Dell’uovo andrà aggiunto solo l’albume, la farina semplice andrà sostituita con quella d’avena e lo zucchero raffinato, verrà sostituito da quello di canna.

In alternativa allo sciroppo d’acero si possono aggiungere delle fette di banana, per renderli più dolci e per un ulteriore apporto di energia è possibile accompagnare i pancake con della frutta secca o del burro di arachidi.

Pancake proteici al cacao

I pancake light al cacao sono una variante super golosa per chi non riesce proprio a fare a meno del cioccolato. Anche in questo caso sarà sufficiente variare di poco gli ingredienti base.

Per la pastella basterà sostituire la farina d’avena con quella di riso e aggiungere ad essa albumi, cacao amaro, lievito e zucchero di canna. Per dare una ulteriore nota di gusto, l’ideale è accompagnare ai pancake alcuni chicchi di melograno, creando così un contrasto davvero particolare ed estremamente invitante.

Pancake salati proteici

Chi, invece, alla colazione dolce preferisce quella salata, troverà in questa ricetta una valida alternativa alle colazioni più tradizionali. Tuttavia, la consistenza soffice di queste frittelle rappresenta di per sé una caratteristica che li rende particolarmente apprezzate non solo per la colazione. La versione salata dei pancake, infatti, è l’ideale per un brunch o per l’aperitivo.

Anche per i pancake salati il procedimento rimane il medesimo, a cambiare sono solo gli ingredienti di accompagnamento. Per la pastella, dunque, serviranno farina di riso, albumi d’uovo, sale e lievito; mentre, al posto dello sciroppo d’acero, potrebbe essere aggiunta una crema di zucchine, del salmone affumicato oppure una salsa allo yogurt.