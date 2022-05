“Basta una birra a colazione e le ragnatele se ne vanno, la voce ti si alza di due ottave e ti sorge un bel sole dentro.” Questa citazione sulla colazione da un vecchio film di Robert de Niro probabilmente è un po’ eccessiva soprattutto se diretta ai più piccoli. Infatti, “La colazione è sopravvalutata!” come sostiene un personaggio animato doppiato da Danny DeVito. Al di là di questa divertente parentesi cinematografica, la colazione è veramente il pasto più importante fra tutti. Basti pensare a quanto si faccia fatica ad alzarsi la mattina: non c’è niente di meglio che riempire una bowl capiente coi cereali da colazione preferiti per iniziare la giornata in forma ed in perfetta salute.

L’importanza della prima colazione

Che la colazione sia uno dei pasti fondamentali della giornata ormai è una frase motivazionale trita e ritrita. Addirittura, ci sono bambini che al suono di questa frase reagiscono in modo contrario, fuggendo da tavola, spinti forse dal desiderio di ribellione. Da adulti invece si può comprendere meglio la ragione di questo detto: la colazione è il pasto più importante poiché durante la masticazione si riattiva il metabolismo messo in pausa dal riposo notturno. Di conseguenza, viene stimolato anche il risveglio di tutte le altre funzioni del corpo. Il tran tran mattutino non è più una buona scusa per non fare colazione: consumare correttamente il primo pasto della giornata consente di mantenere in piena forma la nostra salute, sia quella fisica sia quella mentale.

La varietà nella scelta di cereali da colazione

Fare colazione con i cereali non è un’abitudine solo per piccini: anche negli spot pubblicitari, giovani e adulti si fanno la guerra per raggiungere la scatola di cereali preferita prima degli altri. Al contrario di qualche decennio fa infatti, oggi si ha molta più scelta per quanto riguarda i cereali da colazione. Mentre una volta andavano per la maggiore gli intramontabili corn flakes, fiocchi di mais che dir si voglia, adesso c’è l’imbarazzo della scelta tra cereali da colazione a base di riso, avena, farro, riso soffiato, crusca oltre che mais. Le nuove ricette a base di cereali integrali vanno incontro anche agli stomaci più delicati.

Un tipo di cereali da colazione golosissimo sono le granole: fiocchi d’avena e frutta secca combinati assieme al miele. Rifiutare una colazione simile infatti è solamente per chi preferisce il salato al dolce. Molte aziende specializzate in prodotti da colazione si sono sbizzarrite ormai in ricette a base di granola. In commercio se ne trovano per tutti i gusti: cereali rigorosamente integrali, arricchiti di frutta fresca o cioccolato da aggiungere al latte o allo yogurt a seconda delle preferenze.

I benefici dei cereali da colazione

Le colazioni a base di granola costituiscono un’opzione adatta ad ogni tipo di dieta: gli ingredienti naturali sono pensati anche per vegetariani o vegani poiché non contengono derivati animali di alcun tipo. Le aziende del settore sono sempre più sensibili in fatto di corretta alimentazione, per cui non è più così raro trovare in commercio cereali da colazione che siano preparati al 100% da ingredienti naturali, che non contengano cioè addensanti, aromi, coloranti, conservanti e olio di palma.