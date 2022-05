NAPOLI – Al via la prima edizione del “Ciak Napoli Festival” , concorso di cortometraggi a tema libero, nato dalla mente dell’autore e regista Salvatore Zanni e dal gruppo di attori del collettivo “Parthenopei”.Dopo le esperienze maturate negli ultimi mesi, grazie alla realizzazione del cortometraggio “Vieni e Abbracciami”, Zanni ha sentito l’esigenza di creare, insieme al suo gruppo, una nuova realtà che possa, attraverso il cinema, evidenziare il forte legame tra Napoli e il resto del mondo.Il “Ciak Napoli Festival” è un concorso di cortometraggi a tema libero. Le richieste pervenute sono state tante, così come tanta è stata la vicinanza di artisti come Massimo Dapporto, Giorgio Colangeli, William Foley e produzioni come Pathos, Premiere Film Distribution, Siberia Distribution che sono diventati parte integrante del progetto.La giuria ha visionato migliaia di filmati e scelto i 100 corti che andranno poi a formare le varie nomination per le categorie del Festival: Best Napoli Short (registi napoletani o corti legati culturalmente a Napoli), Best Music Short, Best Animated Short, Best Surreal Short, Best Thriller Short, Best Ironic Short, Best Festival Actress, Best Festival Actor e Best Festival Short.

Grazie all’intercessione dell’Assessore dell’ottava Municipalità Amleto De Vito, si è deciso di coinvolgere gli alunni dell’Istituto Superiore Statale “Vittorio Veneto” di Scampia, che interverranno in qualità di giurati finali per decretare i vincitori delle categorie nonché quello assoluto del festival. La finale si svolgerà sabato 21 maggio alle ore 10 presso il Teatro dell’Istituto Superiore “Vittorio Veneto” di Scampia a Napoli.



Per partecipare all’evento, inviare un’email a [email protected] oppure scrivere o telefonare al numero +39 3397871344.