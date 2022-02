Il Bel Paese, l’Italia, ha così tanto da offrire dal punto di vista turistico, sia per gli italiani che per gli stranieri. Una meta sempre più amata che, in un’epoca così difficile dal punto di vista turistico come quella che stiamo vivendo, sicuramente sa regalare paesaggi mozzafiato e territori unici, tutti diversi tra di loro.

Qui segnaliamo alcune mete adatte a vacanze estive ma non solo, per offrire ai lettori nuove ispirazioni per i viaggi da fare in questo 2022. Come sempre, mete adatta a un viaggio sostenibile e dal basso impatto sull’ambiente

Isole Eolie

Partiamo dalle isole Eolie, un arcipelago situato nel mar Tirreno meridionale, a pochi chilometri della costa siciliana. Sono tutte isole di origine vulcanica, e infatti l’arcipelago comprende i due vulcani attivi di Stromboli e Vulcano. Sono isole molto diverse tra loro ma tutte offrono paesaggi mozzafiato, ottima cucina e tanta natura. La più famosa e grande è Lipari, le più selvagge e suggestive Alicudi e Filicudi. Sono isole in cui si può ritrovare la vita “come una volta”, apprezzare quindi lo slow travel e assaggiare ottimi piatti a km 0.

Non solo, l’ideale per apprezzare queste isole è di certo optare per un noleggio di barche a vela alle Isole Eolie e esplorare i lati meno noti delle sue spiagge.

Lago di Garda

Un’altra bellissima meta è di sicuro il Lago di Garda. Il turismo ecologico e sostenibile sul lago di Garda è possibile, nonostante sia una meta più gettonata, forse tra le più famose del nostro paese. Anche qui il noleggio di barche a vela sul Lago di Garda permette di potere apprezzare tutte le meraviglie di questo splendido bacino lacustre. È molto da apprezzare il fatto che le strutture alberghiere del lago si sono aperte a una impostazione eco-friendly nel corso degli ultimi anni, creando nel tempo una coscienza molto ecologica che ha finito per fare affermare il Lago di Garda tra le mete green per eccellenza in Italia.

Procida

Tornando al sud, segnaliamo la splendida piccola isola Procida, capitale della cultura 2022, un piccolo borgo antico, tante viuzze caratteristiche, ottima cucina e soprattutto la riserva naturalistica di Vivara, che è un sogno per chiunque abbia a cuore l’ambiente e voglia fare vacanze con un tocco green.

Termoli

Spostandoci sullo stivale, consigliamo poi l’ancora inesplorato – per i turisti – e semi sconosciuto Molise, e in particolare Termoli, che abbina ottima cucina al mare e spiagge larghe con spiaggia fine. Una vacanza adatta a famiglie e a persone che ancora interpretano il viaggio come scoperta di luoghi lontani dai radar: Termoli è infatti anche il posto adatto per partire alla scoperta del verde Molise.

Irpinia

Concludiamo con l’Irpinia, terra di vini, di campi, di natura selvaggia. Impossibile non innamorarsi di questo territorio così ricco e variegato. Qui c’è tra l’altro una grande concentrazione di borghi affascinanti, ricchi di storia, per certi versi indimenticabili, e che meritano ben più di una visita.