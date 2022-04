Pressione bassa? Scopri quali sono gli integratori per alzare la pressione

Consigli per alzare la pressione bassa

L’ipotensione è una condizione che si verifica quando, a riposo, i valori della pressione sanguigna di un individuo sono meno di 90/60 mmHg. È un fenomeno che può essere originato da cause diverse, influenzato anche dal periodo dell’anno o dalle condizioni dell’individuo.

Le sensazioni fisiche sono principalmente quelle di spossatezza e debolezza muscolare, insieme ad altri sintomi che andremo a indicare più avanti nel dettaglio. Per rimediare è possibile assumere degli integratori per alzare la pressione, che si possono acquistare facilmente in farmacia, nei negozi fisici e online.

Cause della pressione bassa

Svariate possono essere le cause di una pressione bassa; alle volte, è possibile che si verifichino anche degli abbassamenti improvvisi della pressione, dovuti a periodi legati a particolari stagioni dell’anno o fasi della vita, e vanno da situazioni più tranquille a quelle più gravi

Gravidanza

Ciclo mestruale

Disidratazione

Sudorazione eccessiva (da fermi)

Patologie

Predisposizioni

Carenza di vitamine

Sintomi della pressione bassa

Tra i principali sintomi di pressione bassa o abbassamento di pressione segnaliamo:

Mal di testa

Affaticamento

Sonnolenza

Nausea

Sudore.

Nei casi più “estremi”, se non ce ne accorgiamo abbastanza in tempo, una pressione bassa può causare anche degli svenimenti. Per fortuna, al giorno d’oggi, sono tanti i rimedi tra cui scegliere. L’ipotensione non va ritenuta una patologia seria se non è connessa ad altre patologie più gravi; per questo i medici consigliano di assumere integratori efficaci con proprietà naturali. Ricordiamo però, che la situazione va sempre tenuta d’occhio e la pressione monitorata quotidianamente.

Integratori per alzare la pressione

Vediamo ora quali sono i rimedi e i migliori integratori per la pressione bassa e i loro ingredienti. Eccone alcuni, di seguito:

Caffeina, teofilina: sostanze eccitanti con effetto vasocostrittore, possono aumentare lievemente la pressione sanguigna. Attenzione a non abusarne perché l’accesso invece favorisce la disidratazione.

Cardo mariano: contiene la tiramina, un principio attivo con un’azione tonico-vascolare grazie alla quale fa aumentare la pressione sanguigna.

Ginseng siberiano: altro nome dell’eleuterococco, con effetti ricostituenti, è un ottimo tonico per contrastare la debolezza e facilitare la capacità di concentrazione. Spesso viene fatto assumere durante i periodi di convalescenza.

Sali minerali: sodio, potassio e magnesio aumentano il volume del plasma, aiutano a contrastare la stanchezza e ad aumentare la pressione arteriosa.

Queste sostanze si trovano alla base di integratori idrosalini che sono arricchiti con il glucosio, grazie al quale aiutano a ricavare energia dagli zuccheri.

Il potassio aiuta a regolare la pressione e insieme al magnesio vengono consigliati nei periodi come l’estate, a causa delle temperature elevate: vasodilatazione e sudorazione possono favorire l’ipotensione, insieme alla debolezza muscolare, fino a svenimenti improvvisi.

Vitamine e amminoacidi: forniscono energia insieme ai Sali minerali e aiutano a combattere la stanchezza. Queste sostanze aiutano, inoltre, a recuperare Sali e liquidi persi durante la sudorazione.

È bene tenere sempre sotto controllo la situazione quando si soffre di pressione bassa: è bene monitorarla e misurare la pressione almeno tre volte al giorno, così da avere un quadro completo con tutte le variazioni.