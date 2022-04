In occasione della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile 2022, esce in contemporanea in diversi Paesi il nuovo manga del maestro indipendente Eldo Yoshimizu. Una storia ambientalista spettacolare che riflette sull’incapacità di vivere in armonia con il mondo che ci ospita, mentre la sopravvivenza del pianeta non è in discussione, ma quella della nostra specie non è affatto assicurata.

Gli spiriti elementali lottano tra loro per decidere il destino dell’umanità. Quella stessa umanità che ha quasi distrutto la Terra e che, per rimediare, dovrà tornare in armonia con essa. A qualunque costo.



BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Hen Kai Pan dell’acclamato Eldo Yoshimizu, per la linea di manga Aiken.

Eldo Yoshimizu è un nome che i lettori conoscono bene: dopo Ryuko, l’autore, considerato uno dei mangaka indipendenti più importanti della scena giapponese, torna con una storia sugli spiriti elementali della Terra e sull’importanza dei gesti di tutti noi per salvare il pianeta. L’umanità ha quasi distrutto gli ecosistemi e, per rimediare, dovrà tornare in armonia con essi. A qualunque costo.

A metà tra racconto simbolico e grido di dolore per le colpe ambientali dell’uomo, senza mai cadere nel retorico, Hen Kai Pan è un viaggio febbrile attraverso i continenti alla ricerca disperata di un equilibrio tra le forze in gioco e stupisce per i disegni spettacolari con cui l’autore – già pittore e scultore – si è fatto conoscere e amare.

Hen Kai Pan è disponibile in libreria e fumetteria dal 21 aprile 2022



Eldo Yoshimizu (Tokyo, 1965) è un artista a tutto tondo, scultore e mangaka indipendente giapponese. Dopo il diploma all’Università delle Belle Arti di Tokyo, si è dedicato alla realizzazione di alcune opere esposte prima in Giappone e poi in diverse città asiatiche, americane ed europee. Nel 2015 l’etichetta francese Lezard Noir ha pubblicato Ryuko, un manga noir in due volumi, portato in Italia due anni dopo da Bao Publishing. Nel 2020 ha realizzato, insieme a Benoist Simmat, Gamma Draconis, che affronta il tema del transumanesimo in un’ambientazione tutta francese ma con uno stile grafico tipicamente giapponese. Nel 2022, in occasione della Giornata della Terra esce in contemporanea in diversi Paesi del mondo Hen Kai Pan, una storia che racchiude il pensiero ecologico, filosofico e spirituale dell’autore.

