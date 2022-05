È stato inaugurato, con la presenza di diverse centinaia di persone, il nuovo caseificio bufalino Ponticorvo Srl in Via Genovesi 5 ad Alvignano, uno stabilimento di tremila metri quadrati con un’area dedicata alla produzione, un bar con gastronomia, un ristorante, braceria-pizzeria, una enoteca con una accurata selezione di vini ed un’area picnic dotata di parco giochi per bambini per la sosta e il tempo libero. Una declinazione imprenditoriale nel comparto della Mozzarella di Bufala Campana Dop in piena conversione ecologica e digitale annoverando uno degli innovativi impianti di smaltimento delle acque reflue nuovo di zecca e tra i maggiori della Campania. Un traguardo significativo per l’alto casertano anche sotto il profilo occupazionale: dalle 50 unità si passerà a regime a circa 80 lavoratori impegnati nelle attività del gruppo votato alla multifunzionalità nel settore alimentare.

A gestire l’azienda i fratelli Anna, Antonino e Giusy Ponticorvo con la madre Brigida sempre nel segno e nell’esempio del patron Massimo Ponticorvo scomparso di recente, ma protagonista nel progettare ed ideare il concept del caseificio inverato dalla designer Elena Giacomini.

Proprio a Massimo è stata dedicata la serata inaugurale, nel segno della consegna verso il futuro delle attività di questo gruppo imprenditoriale del comparto caseario espressione del made in Italy dal 1968 e che si caratterizza da decenni anche per una notevole attività di export verso i mercati dell’estremo Oriente. Ad intervenire alla cerimonia, dopo il saluto istituzionale del sindaco di Alvignano Angelo Marcucci, l’amico di una vita Angelo di Costanzo, la giornalista enogastronomica Antonella D’Avanzo e, a nome di tutta la famiglia, Giusy Ponticorvo che ha tratteggiato con emozione le illuminanti scelte imprenditoriali del padre Massimo.