La qualità dell’olio extravergine d’oliva italiano è riconosciuta a livello mondiale, come testimoniano ogni anno i premi che vengono vinti ai concorsi internazionali dai produttori d’olio nostrani: Oilalà di Spiros Borraccino, azienda produttrice di olio extravergine di oliva pugliese con sede a Barletta, fa parte di questi produttori eccellenti che esportano il valore del Made in Italy.

Nel 2022 ha vinto nove medaglie d’oro e due medaglie di platino ai principali concorsi internazionali con il suo olio extravergine di oliva biologico di Coratina 100%, un olio eccezionale come racconta il suo produttore Spiros Borraccino: “Siamo fieri di portare la tradizione italiana e pugliese dell’olio extravergine d’oliva in tutto il mondo. Partecipare ai concorsi internazionali è una sfida molto bella e stimolante che affrontiamo sempre con entusiasmo. Il nostro olio monocultivar di Coratina è un prodotto eccezionale, con un significato speciale per noi, racchiude la storia di una famiglia dedita all’agricoltura e all’amore per il proprio territorio. Coltiviamo questi ulivi con il metodo biologico per il rispetto che portiamo all’ambiente e per mantenere, nell’olio che frangiamo entro quattro ore dalla raccolta, le caratteristiche sensoriali migliori. Il nostro olio extravergine di oliva biologico Coratina 100% è infatti un olio speciale dalle caratteristiche nutraceutiche importanti: dalle analisi di laboratorio che facciamo sui campioni di prodotto abbiamo riscontrato alte percentuali di polifenoli, antiossidanti naturali che aiutano il nostro corpo a contrastare l’invecchiamento e l’ossidazione cellulare. Sono orgoglioso dei premi vinti con questo prodotto che ritengo il più rappresentativo e caratteristico tra gli oli che produco.” L’olio extravergine di oliva biologico di Coratina 100% è un olio dal sapore deciso, intenso e fruttato che racchiude nelle sue sensazioni aromatiche e di gusto il sapore pieno della campagna pugliese. La ricchezza di una terra dedita all’olivicoltura, coltivata da generazioni per trasmettere i profumi del mare e del sole intenso del Mediterraneo. Un olio che è stato riconosciuto recentemente come miglior olio d’Italia a Terraolivo 2022, la competizione internazionale che si tiene a Gerusalemme; ma che durante il corso di quest’anno aveva già ricevuto, le attenzioni e le medaglie d’oro, da altre giurie internazionali come: Olive Japan, Japan Olive Oil Prize, Los Angeles International Olive Oil Competition, New York International Olive Oil Competition, EvoOleum Spain, EVO International Olive Oil Competition Italy, Oil China e Athena International Olive Oil Competition; oltre alle medaglie di platino Berlin Global Olive Oil e London Olive Oil Awards