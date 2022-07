La zona del contorno occhi è una delle più delicate del viso e necessita di accorgimenti specifici. È infatti proprio qui che tendono a formarsi le prime antiestetiche rughe ed è sempre qui che la pelle si presenta particolarmente sottile. Prendersi cura del contorno occhi non è difficile, ma bisogna sapere quali accorgimenti adottare per evitare di peggiorare la situazione e per ottenere dei risultati che siano davvero soddisfacenti. Vediamo allora insieme quali sono i passaggi da rispettare per una beauty routine adeguata, che si concentri su questa delicatissima zona del viso.

#1 Detersione: pulire e purificare il viso

Qualsiasi beauty routine deve iniziare al mattino con una pulizia profonda del viso. Anche se infatti la pelle dovrebbe già essere completamente struccata, spesso e volentieri appena ci si sveglia soprattutto la zona degli occhi presenta qualche piccolo problema. Capita in molti casi che sia gonfia, che le palpebre siano piuttosto cadenti e potrebbero anche essere presenti dei solchi più scuri: le famigerate occhiaie. Attenzione però: spesso le ombre sul viso sono dovute al make up, che non è stato eliminato con cura la sera precedente e lascia qualche traccia anche al mattino. Per pulire in modo adeguato il viso è sufficiente utilizzare dell’acqua fresca ed un detergente delicato.

#2 Applicazione del siero per il contorno occhi

Un prodotto che non può assolutamente mancare nella beauty routine di ogni donna attenta al proprio aspetto è il siero per il contorno occhi. La sua formulazione concentrata di principi attivi lo rende un vero e proprio alleato e ne bastano poche gocce per ottenere un effetto davvero straordinario. In commercio è possibile trovare diverse tipologie di sieri per contorno occhi: da quelli per le pelli più giovani a quelli dall’azione anti-age molto più spiccata. È importante scegliere il prodotto giusto, anche perché una volta trovato il siero adatto diventa davvero impossibile farne a meno. Bisogna inoltre ricordare che il siero deve essere applicato sempre prima della crema viso, perché ne potenzia gli effetti.

#3 Applicazione della crema viso

Una volta che si è applicato il siero per il contorno occhi, è il momento di stendere la crema viso abituale. Anche questa però deve essere scelta con una certa attenzione, perché esistono delle differenze importanti tra i vari prodotti che si trovano in commercio. Naturalmente, è importante acquistare una crema di buona qualità, che sia adatta alla propria tipologia di pelle. Chi ha la cute particolarmente secca dovrebbe utilizzare un prodotto idratante mentre chi ha la pelle tendente al grasso farebbe meglio a scegliere una crema purificante ad effetto sebo-regolatore. Non dimentichiamo infine che esistono delle grandi differenze anche tra le creme viso da giorno e quelle da notte: non devono essere confuse.

#4 Massaggio del contorno occhi

In moltissimi non se ne preoccupano, ma nella propria beauty routine quotidiana bisognerebbe includere sempre anche un massaggio della zona del contorno occhi. Mentre si applica il siero e successivamente anche con la crema, conviene sempre picchiettare in modo delicato e stendere la pelle con le dita per facilitare l’assorbimento del prodotto e rilassare la zona.