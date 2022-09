Esce il 22 settembre il primo libro di Danilo Zagaria, dal titolo: In alto mare. Questo interessante saggio parla di come nel rapporto fra uno dei maggiori scarti del genere umano, la plastica, e gli ecosistemi marini, passerà molto del futuro dell’uomo.

Sul sito di Add la scheda del libro: https://www.addeditore.it/catalogo/danilo-zagaria-in-alto-mare/

Paperelle, ecologia, Antropocene

Il 10 gennaio 1992 la nave portacontainer Ever Laurel fu colpita da una tempesta mentre attraversava l’oceano Pacifico: inclinandosi su un fianco perse parte del carico, fra cui 7200 confezioni di Friendly Floatees, piccoli animaletti di plastica colorata venduti per fare compagnia ai bambini durante il bagnetto. Progettati per galleggiare, iniziarono a viaggiare per decine di migliaia di chilometri, venendo ritrovati in ogni angolo del globo.

Nel rapporto fra uno dei maggiori scarti del genere umano, la plastica, e gli ecosistemi marini passerà molto del futuro dell’uomo: In alto mare è un percorso alla scoperta del mondo sottomarino componendo un caleidoscopico compendio di scienze e storie che, raccontando e documentando l’interconnessione tra ambienti e specie, aiuta a capire cosa significhi agire in modo sostenibile.

Il libro è accompagnato da una bibliografia di saggi e romanzi e documentari dedicati al mare, ai suoi abitanti e ai problemi ecologici del nostro presente.

Su In alto mare è proposto un percorso di lettura, approfondimento e incontro con l’autore dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Chi vuole può leggere l’estratto: https://www.addeditore.it/wp-content/uploads/2022/07/inaltomareEstratto.pdf