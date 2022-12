Lunedì 19 dicembre alle 18 a Napoli, nel salotto di casa Santanelli, va in scena lo spettacolo di prosa e musica Io sono l’altro, con Gioia Miale, che cura anche la regia e Alberico Lombardi, accompagnati al piano e alla chitarra dal M° Sergio Mautone.

Io sono l’altro è il titolo di un di viaggio musical/teatrale guidato da Miale e Lombardi, che attraverso alcune ’importanti’ canzoni di cantautori italiani tra cui Vecchioni, Fossati, De Gregori, Concato, Neffa e Fabi e attraverso emozionanti racconti di vita, portano a un abbandono della propria ‘punteggiatura’, di quella costante mentale che ci fa vedere il mondo soltanto secondo un’unica ottica: la nostra.

“L’empatia – spiegano gli attori – è lo strumento che ci permette di capire che il ‘diverso’ che sta di fronte a noi altro non è che la nostra immagine riflessa. Superare la paura dell’altro nonostante tutto e nonostante tutti. Io sono l’altro è un sogno utopico che vorremmo concretizzare. Attraverso le differenze, attraverso la somma di piccole e grandi cose, tramite le influenze di altre culture, i loro usi, i loro costumi e la loro musica. La prova di quello che si può ottenere aprendo gli occhi, accettando quello che gli ignoranti chiamano diverso”. Conoscere e praticare i punti di vista degli altri è una grammatica esistenziale dello spettacolo, come riuscire a indossare i loro vestiti, perché sono stati o saranno i nostri in un altro tempo della vita.

«L’aspetto sociale – commenta l’organizzatrice – Livia Coletta – è sempre stato curato, insieme a un altro obiettivo fondamentale, che rimarchiamo anche questo Natale: rinfocolare l’amore per il teatro e per la cultura in coloro che se ne sono allontanati».

L’incontro sarà anche l’occasione per ascoltare il messaggio natalizio con il suo proverbiale augurio, dell’ideatore e direttore artistico della rassegna Manlio Santanelli.

Info e prenotazione: [email protected]

3343347090 – 0815782460

Salotto Santanelli, Via Sagrera, 23 Napoli