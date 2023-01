Proporre un ambiente formativo digitale costruito su misura per apprendere tutte le competenze necessarie ed ottenere la certificazione SDG User. È con questo obiettivo che ENI ha lanciato di recente MYChange: una piattaforma di ultima generazione che si aggiunge agli ormai numerosi strumenti messi in campo dall’azienda nel nome della sostenibilità e della transizione energetica. Per ENI d’altronde queste sono tematiche centrali, che non ci si può permettere di sottovalutare, specialmente al giorno d’oggi. Come funziona però nel dettaglio MYChange e qual è il percorso da sostenere per diventare SDG User? Scopriamolo insieme.

MYChange: cos’è e come funziona il percorso formativo digitale di ENI

MYChange è in tutto e per tutto un ambiente formativo digitale, all’interno del quale gli utenti hanno la possibilità di trovare numerose risorse utili per approfondire le proprie conoscenze nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Collegandosi a MYChange è possibile conoscere le ultime novità che riguardano questa complessa tematica, ottenere utilissimi spunti di riflessione, informazioni e suggestioni senz’altro interessanti.

MYChange però non è solo questo: è un vero e proprio strumento, per formare i futuri SDG User, ossia figure chiave che rivestiranno un ruolo sempre più fondamentale all’interno di ogni organizzazione.

SDG User: una certificazione fondamentale

Si sente sempre più spesso parlare di questo attestato, ma di cosa si tratta nello specifico? La certificazione SDG User viene rilasciata a coloro che dimostrano di aver appreso e compreso quelli che sono gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: un vero e proprio programma d’azione che chiama in causa tutti i Paesi dell’ONU.

Promuovere la cultura della sostenibilità all’interno dell’azienda e della Società Civile è fondamentale, oggi più che mai; proprio questo il compito dell’SDG User, che non a caso si sta rivelando una figura importantissima.

L’importanza degli SDG User all’interno dell’azienda

Sono sempre di più le aziende che stanno investendo sulla formazione degli SDG User ed il motivo è piuttosto semplice. Come abbiamo appena visto, parliamo di figure che nel prossimo futuro acquisteranno una importanza crescente e che dunque non ci si può permettere di sottovalutare. Va detto però che la stessa azienda può ottenere diversi benefici dalla presenza di SDG User tra il proprio organico, primo tra tutti la possibilità di migliorare la propria reputazione e diventare dunque più competitiva a livello internazionale.

Non solo: poter contare su persone competenti ed esperte sul fronte dello sviluppo sostenibile è senz’altro importante per tutte quelle realtà che hanno lo sguardo rivolto al futuro e desiderano evolversi per affrontare le sfide del domani. Ecco perché MYChange sta riscuotendo un così grande successo: molte aziende hanno già aderito a questo percorso formativo ed altrettante si preparano a farlo.