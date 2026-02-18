Joinrs presenta le “Most Attractive Companies Italia 2026”, la lista delle aziende più attrattive per l’AI Generation

Articolo aggiornato il 18 Febbraio 2026
Pubblicato l’elenco indipendente e data-driven delle realtà più ambite: è basato sulle preferenze di oltre un milione di giovani talenti e sui ‘comportamenti’ delle aziende stesse
Joinrs, la piattaforma di recruiting di riferimento per le aziende in cerca di talenti della Gen Z, presenta le Most Attractive Companies Italia 2026, la lista delle medio-grandi aziende più desiderate dall’«AI Generation», la generazione che ha integrato l’intelligenza artificiale nella propria quotidianità. L’elenco, indipendente e data-driven, nasce dall’analisi dei comportamenti delle aziende ed è validato dal Joinrs Data Loop, l’osservatorio annuale dedicato all’analisi delle tendenze e delle preferenze della community.
In un mercato del lavoro che cambia rapidamente, MAC Italia 2026 rappresenta una bussola per orientarsi tra aspettative, valori e nuove priorità. Uno strumento utile sia per chi cerca nuove opportunità – e può così dirigersi verso contesti stimolanti e coerenti con i propri valori – sia per le aziende alla ricerca di talenti, che hanno l’occasione di rafforzare il proprio employer brand e migliorare la capacità di attrazione e retention.
La selezione ha coinvolto 2.600 aziende attive in Italia, di cui 290 incluse nella lista finale, senza alcuna fee di partecipazione, a garanzia della massima oggettività.
Come sottolineato da Gabriele Giugliano, Co-founder e CEO di Joinrs: «Dopo la Digital Generation emerge l’AI Generation, una nuova onda di talenti che cresce con l’intelligenza artificiale integrata nel proprio modo di pensare, ricercare un impiego e selezionare dove lavorare. Con oltre 1 milione di persone solo in Italia (nel mondo superano i 2 milioni) all’interno della nostra community, e dai dati emersi dal Joinrs Data Loop, osserviamo esigenze nuove: trasparenza, sviluppo continuo e cultura autentica. Questa lista fotografa ciò che cercano davvero e indica alle aziende dove si gioca oggi la vera attrattività».
L’analisi si è articolata in diverse fasi ed è stata condotta dalla Joinrs AI, l’intelligenza artificiale della piattaforma, che ha esaminato gli annunci di lavoro pubblicati, le career page aziendali – incluse opportunità, EVP, percorsi di crescita e benefit – e i siti web delle aziende, con particolare attenzione a valori, cultura, iniziative e sostenibilità. A questi dati si sono aggiunte fonti terze come LinkedIn e Glassdoor, per valutarne reputazione e posizionamento come datori di lavoro.
Lo studio si è concentrato su specifici parametri di attrattività per le nuove generazioni:
- Opportunità di crescita e formazione, per rilevare la presenza di percorsi strutturati, formazione continua e strumenti di sviluppo professionale;
- Sostenibilità, per analizzare impegni concreti in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG);
- Reputazione e valore percepito, per misurare solidità, immagine esterna e coerenza valoriale con la Gen Z;
- Cultura aziendale, work-life balance e benessere, per comprendere il livello di attenzione a inclusione, welfare e qualità della vita.
La ricerca ha inoltre valutato la chiarezza e la completezza degli annunci, focalizzandosi sulla trasparenza rispetto a ruolo, crescita, benefit, retribuzione e modalità di lavoro.
Accanto agli indicatori qualitativi, la selezione ha previsto un criterio quantitativo vincolante legato all’interesse reale espresso dalla community: sono state incluse solo le aziende che hanno registrato almeno 2 mila interazioni su Joinrs negli ultimi 12 mesi. Questo dato, integrato nel Joinrs Data Loop, consente di distinguere la reputazione percepita dall’attrattività effettiva e misurabile. Infine, i segnali raccolti e le diverse dimensioni di interesse sono stati sintetizzati in un punteggio complessivo, da cui è stata generata la lista finale.
