Joinrs presenta le “Most Attractive Companies Italia 2026”, la lista delle aziende più attrattive per l’AI Generation

Articolo aggiornato il 18 Febbraio 2026

Pubblicato l’elenco indipendente e data-driven delle realtà più ambite: è basato sulle preferenze di oltre un milione di giovani talenti e sui ‘comportamenti’ delle aziende stesse

Joinrs, la piattaforma di recruiting di riferimento per le aziende in cerca di talenti della Gen Z, presenta le Most Attractive Companies Italia 2026 , la lista delle medio-grandi aziende più desiderate dall’«AI Generation», la generazione che ha integrato l’intelligenza artificiale nella propria quotidianità. L’elenco, indipendente e data-driven, nasce dall’analisi dei comportamenti delle aziende ed è validato dal Joinrs Data Loop, l’osservatorio annuale dedicato all’analisi delle tendenze e delle preferenze della community.

In un mercato del lavoro che cambia rapidamente, MAC Italia 2026 rappresenta una bussola per orientarsi tra aspettative, valori e nuove priorità. Uno strumento utile sia per chi cerca nuove opportunità – e può così dirigersi verso contesti stimolanti e coerenti con i propri valori – sia per le aziende alla ricerca di talenti, che hanno l’occasione di rafforzare il proprio employer brand e migliorare la capacità di attrazione e retention.

La selezione ha coinvolto 2.600 aziende attive in Italia, di cui 290 incluse nella lista finale, senza alcuna fee di partecipazione, a garanzia della massima oggettività.

Come sottolineato da Gabriele Giugliano, Co-founder e CEO di Joinrs: «Dopo la Digital Generation emerge l’AI Generation, una nuova onda di talenti che cresce con l’intelligenza artificiale integrata nel proprio modo di pensare, ricercare un impiego e selezionare dove lavorare. Con oltre 1 milione di persone solo in Italia (nel mondo superano i 2 milioni) all’interno della nostra community, e dai dati emersi dal Joinrs Data Loop, osserviamo esigenze nuove: trasparenza, sviluppo continuo e cultura autentica. Questa lista fotografa ciò che cercano davvero e indica alle aziende dove si gioca oggi la vera attrattività».

L’analisi si è articolata in diverse fasi ed è stata condotta dalla Joinrs AI, l’intelligenza artificiale della piattaforma, che ha esaminato gli annunci di lavoro pubblicati, le career page aziendali – incluse opportunità, EVP, percorsi di crescita e benefit – e i siti web delle aziende, con particolare attenzione a valori, cultura, iniziative e sostenibilità. A questi dati si sono aggiunte fonti terze come LinkedIn e Glassdoor, per valutarne reputazione e posizionamento come datori di lavoro.

Lo studio si è concentrato su specifici parametri di attrattività per le nuove generazioni:

Opportunità di crescita e formazione , per rilevare la presenza di percorsi strutturati, formazione continua e strumenti di sviluppo professionale;

, per rilevare la presenza di percorsi strutturati, formazione continua e strumenti di sviluppo professionale; Sostenibilità , per analizzare impegni concreti in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG);

, per analizzare impegni concreti in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG); Reputazione e valore percepito , per misurare solidità, immagine esterna e coerenza valoriale con la Gen Z;

, per misurare solidità, immagine esterna e coerenza valoriale con la Gen Z; Cultura aziendale, work-life balance e benessere, per comprendere il livello di attenzione a inclusione, welfare e qualità della vita.

La ricerca ha inoltre valutato la chiarezza e la completezza degli annunci, focalizzandosi sulla trasparenza rispetto a ruolo, crescita, benefit, retribuzione e modalità di lavoro.

Accanto agli indicatori qualitativi, la selezione ha previsto un criterio quantitativo vincolante legato all’interesse reale espresso dalla community: sono state incluse solo le aziende che hanno registrato almeno 2 mila interazioni su Joinrs negli ultimi 12 mesi. Questo dato, integrato nel Joinrs Data Loop, consente di distinguere la reputazione percepita dall’attrattività effettiva e misurabile. Infine, i segnali raccolti e le diverse dimensioni di interesse sono stati sintetizzati in un punteggio complessivo, da cui è stata generata la lista finale.

Joinrs, la piattaforma di recruiting per le aziende in cerca di talenti

Oltre mille aziende in Italia e all’estero, più di 2 milioni di utenti al mondo, e un unico grande obiettivo: generare match di lavoro intelligenti. Joinrs è oggi una delle principali piattaforme di recruiting con una community che si amplia con 10 mila nuovi utenti a settimana. Sono oltre 21 mila, invece, i giovani inseriti nel mondo del lavoro. Attiva principalmente in Europa, Nord e Sud America, è stata selezionata tra le 10 migliori startup al mondo al Web Summit di Lisbona nel 2023 e l’anno successivo è stata inserita tra le Top 100 startup italiane da Startup Italia. Joinrs supporta più di mille aziende nel rafforzare il proprio employer brand e nel ridurre i tempi di hiring con match di lavoro intelligenti generati dall’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, ai talenti offre accesso gratuito a opportunità chiare, trasparenti e davvero in linea con la loro esperienza e con le loro preferenze.