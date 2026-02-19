Pasqua, Zio Rocco lancia “Uovo Cuorecaldo”: 500 pezzi in edizione limitata

Articolo aggiornato il 19 Febbraio 2026

Doppio fondente, crema iconica al caramello salato e golden ticket nascosti: ordinazioni al via dal 19 febbraio

VIDEO PREPARAZIONE

Un uovo di Pasqua fuori dagli schemi, pensato per essere rotto, condiviso e vissuto come un’esperienza. È “Uovo Cuorecaldo”, la nuova creazione firmata dal pastry chef Rocco Cannavino, meglio conosciuto come Zio Rocco, che sarà disponibile in soli 500 pezzi negli store di Pomigliano d’Arco, Napoli e Roma.

“Uovo Cuorecaldo” si distingue per una struttura ricercata: doppio strato di cioccolato fondente al 52%, con all’interno delle pareti l’inconfondibile crema al caramello salato del Cuorecaldo. A completare il cuore dell’uovo, un crumble di cuore caldo croccante che aggiunge consistenza e contrasti di gusto, in perfetto equilibrio tra dolcezza e nota salina.

Non solo prodotto, ma vera e propria esperienza. All’interno di ogni confezione saranno inseriti un guanto di cotone nero e un coltellino “spacca uovo”, strumenti pensati per rompere il guscio senza sporcarsi le mani.

Inoltre, in 10 delle 500 uova sarà nascosto un “golden ticket” contenente un buono da 10 euro da spendere presso le sedi del brand. Le ordinazioni si apriranno giovedì 19 febbraio, ritiri dal 20 marzo al 4 aprile.

Con questa nuova creazione, Zio Rocco rivisita il suo celebre “Cuorecaldo” e rinnova la propria cifra stilistica: unire tecnica, golosità e intrattenimento, trasformando un grande classico della tradizione pasquale in un momento scenografico e coinvolgente.