Presentazione del cast film “La squadra 19” a Maddaloni (CE) al ristorante The Place il 20 febbraio 2026 con l’attore siciliano premio David di Donatello Tony Sperandeo

Articolo aggiornato il 18 Febbraio 2026
Sarà un appuntamento imperdibile la presentazione del cast del film “Squadra 19”, diretto da Francesco Contrastato e arricchito dalla partecipazione straordinaria di Tony Sperandeo.
L’attore siciliano, celebre per i suoi ruoli intensi e carismatici in produzioni come la serie tv RAI “La Squadra” e il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana – che gli valse il David di Donatello nel 2001 come miglior attore non protagonista in compagnia di Luigi Lo Cascio tra i premiati –, porta lustro al progetto.
Contrastato, regista innovativo, ha scelto un cast di “attori di strada” formati con il suo esclusivo “Metodo Tecnica di Recitazione”, che permette di catturare l’essenza cinematografica in tempo reale.
L’evento è in programma il 20 febbraio 2026 presso il ristorante The Place Maddaloni, in via Viviani, con una cena spettacolo (tra i protagonisti e le anime dell’iniziativa lo chef Nunzio Illuminato de La locanda di Peppe Baita del re, locale di Ottaviano in Provincia di Napoli alle falde del Vesuvio, di ritorno dal Festival di Sanremo 2026).