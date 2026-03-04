HISENSE PRESENTA LE SUE INNOVAZIONI HVAC A KEY – THE ENERGY TRANSITION EXPO 2026

Articolo aggiornato il 4 Marzo 2026

Hisense torna a KEY – The Energy Transition Expo, l’evento europeo di riferimento per tecnologie, servizi e soluzioni integrate dedicate all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. La fiera, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo 2026 presso il Rimini Expo Centre, rappresenta un’opportunità unica per mostrare come l’innovazione Hisense possa rendere la tecnologia parte della vita quotidiana, creando un ecosistema domestico intelligente e sostenibile.

Marco Bandera, HVAC Sales Director di Hisense, ha dichiarato: “La nostra partecipazione a KEY 2026 conferma l’impegno di Hisense nel portare un’innovazione concreta nella vita reale. Le nostre soluzioni HVAC intelligenti sono progettate per chi sceglie in modo consapevole come produrre, gestire e consumare energia: sistemi efficienti, sostenibili e facili da utilizzare, che aiutano persone e aziende a prendere decisioni responsabili oggi, con benefici tangibili nel tempo. Per noi, innovazione significa semplificare la complessità e rendere l’energia più accessibile, controllabile e orientata al futuro”.

KEY – The Energy Transition Expo è l’evento di riferimento per le nuove strategie energetiche e climatiche, evidenziando le opportunità emergenti nel settore della transizione ecologica. In questo scenario, Hisense ribadisce il proprio impegno a sviluppare tecnologie all’avanguardia, pensate per ottimizzare il comfort abitativo e migliorare l’efficienza energetica, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale contribuendo così a costruire un ecosistema domestico intelligente.

Durante l’evento, Hisense presenterà una serie di soluzioni innovative nel campo dell’efficienza energetica. Tra le novità principali, troviamo il Sistema All-in-One Monofase e il Sistema All-in-one Trifase, pensati per ottimizzare le performance energetiche in ambito Residenziale. Hisense propone anche altre soluzioni come l’Inverter di stringa e il Sistema BESS, che offrono prestazioni eccellenti nell’ambito C&I e un’ampia gamma di potenza, consolidando così il proprio impegno verso futuro più sostenibile e l’innovazione accessibile.

Soluzioni per applicazioni Small C&I: Inverter Ibrido Trifase

Hisense presenta una soluzione avanzata per applicazioni Small C&I, combinando l’Inverter Ibrido Trifase e le Batterie ad Alta Tensione. Questi sistemi sono progettati per garantire prestazioni elevate in ambito residenziale e commerciale, ottimizzando l’efficienza energetica con una flessibilità che risponde alle diverse esigenze degli utenti. L’Inverter Trifase è disponibile in potenze che variano da 8 a 15 kW, adattandosi così a diverse configurazioni e necessità di carico. Le Batterie ad Alta Tensione, con capacità che vanno dai 10 ai 20 kWh, completano il sistema, offrendo un’ulteriore possibilità di scalabilità.

L’opzione di installare fino a tre sistemi in parallelo consente di espandere facilmente l’impianto in base all’evoluzione delle necessità, rendendo queste soluzioni particolarmente adatte a piccoli ambienti commerciali e industriali. Ogni sistema è dotato di backup di serie, garantendo una protezione continua anche in caso di interruzione dell’alimentazione, mentre la protezione IP65 assicura prestazioni ottimali in ambienti ostili, anche sotto condizioni climatiche avverse.

Il sistema include il WiFi per il monitoraggio remoto e la gestione intelligente, facilitando il controllo in tempo reale dei dati e delle prestazioni. In termini di sicurezza, le soluzioni sono dotate di misure avanzate per assicurare la protezione elettrica e l’affidabilità nel lungo periodo. Infine, la facilità di installazione è garantita da un design modulare, che riduce i tempi di installazione e le risorse necessarie, permettendo una gestione semplice e rapida del sistema.

Soluzioni per applicazioni Small C&I: Sistema Trifase All-in-One

Hisense propone il Sistema Trifase All-in-One, una proposta scalabile e all’avanguardia per ottimizzare la gestione energetica in contesti residenziali e commerciali. Questo sistema, che unisce inverter e batterie in un’unica unità compatta, risponde alle esigenze di efficienza energetica per applicazioni Small C&I. Disponibile con inverter da 8 a 12 kW e batterie da 10 a 30 kWh, si adatta alle diverse necessità di spazio e carico.

Il sistema permette di installare fino a 4 unità in parallelo, aumentando la capacità e la flessibilità per soddisfare sia le necessità residenziali che quelle delle piccole attività commerciali. Inoltre, tramite l’app ConnectLife, è possibile integrarlo nell’ecosistema Hisense, per un monitoraggio remoto, ottimizzando così l’uso dell’energia.

Con una corrente elevata di input PV, il sistema sfrutta al meglio l’energia prodotta dal fotovoltaico, mentre il backup integrato garantisce la continuità dell’alimentazione anche in caso di blackout. Grazie alla connessione Wi-Fi e all’integrazione nell’ecosistema domestico intelligente, il sistema consente il monitoraggio remoto e ottimizza l’uso dell’energia.

Infine, il sistema è progettato per una facile installazione, minimizzando i tempi e i costi operativi, mentre le misure di sicurezza avanzate assicurano affidabilità nel lungo periodo.

Soluzioni Adattabili per Sistemi C&I: Inverter di Stringa e Sistema BESS

Hisense introduce il Sistema BESS combinato con l’Inverter di Stringa, una soluzione avanzata per migliorare l’efficienza energetica in ambienti commerciali e industriali. Il BESS, disponibile in configurazioni da 135 kW e 260 kWh, si abbina perfettamente all’Inverter di Stringa, che offre potenze variabili da 80 a 110 kW, assicurando scalabilità e ottime performance.

Il Sistema BESS impiega la tecnologia AC coupling, permettendo una perfetta integrazione con le reti elettriche esistenti e risponde alle sfide energetiche future, migliorando il comfort e l’efficienza energetica con un occhio sempre attento all’ambiente. È anche dotato di un sistema di Liquid Cooling, che ottimizza le prestazioni e ne allunga la durata. Le celle del BESS, con una capacità di 314 Ah, garantiscono un funzionamento stabile ed efficiente nel tempo.

Il sistema include inoltre un backup integrato, assicurando la continuità dell’alimentazione in caso di interruzioni. L’Inverter di Stringa gestisce una corrente di input massima di 32A e supporta fino a 10 MPPT (Maximum Power Point Tracker), con una tensione MPPT compresa tra 200 e 1000 V, per massimizzare la resa energetica e ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare.

L’ecosistema per la casa: Inverter Monofase

Hisense propone una tecnologia avanzata per l’efficienza energetica domestica, combinando l’Inverter Monofase e le Batterie a Bassa Tensione. Questa combinazione offre performance ottimali per l’ottimizzazione energetica in ambito residenziale, grazie a un design che semplifica l’installazione e rende la gestione dell’energia intelligente e accessibile.

L’Inverter Monofase è disponibile nelle potenze da 3 a 6 kW, adattandosi perfettamente alle esigenze di carico per case di diverse dimensioni. Le Batterie a Bassa Tensione, con capacità che variano da 5 a 15 kWh, completano l’impianto, offrendo un’elevata capacità di accumulo per sfruttare al meglio l’energia prodotta.

Questi dispositivi sono progettati per garantire un’elevata corrente di input PV, ottimizzando l’efficienza dell’impianto fotovoltaico. Ogni unità è dotata di backup integrato, per assicurare continuità di alimentazione anche in caso di interruzioni dell’energia elettrica. Inoltre, il WiFi incluso rende possibile monitorare da remoto, semplificando la gestione energetica.

Il sistema è dotato di protezione IP65, che assicura una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e alle condizioni ambientali difficili, assicurando affidabilità duratura. La facilità di installazione consente un montaggio rapido e senza complicazioni, riducendo i tempi e i costi operativi.

L’ecosistema per la casa: Sistema Monofase All-in-One

Hisense presenta il Sistema Monofase All-in-One, una soluzione avanzata per ottimizzare l’efficienza energetica domestica, combinando inverter e batterie ad alte prestazioni. Disponibile in diverse configurazioni, con inverter da 3 a 6 kW e da 5 a 30 kWh, il sistema è progettato per soddisfare le diverse esigenze residenziali.

Questo sistema è pensato per garantire una comunicazione con l’ecosistema Hisense tramite l’app ConnectLife, consentendo agli utenti di monitorare e gestire il proprio impianto facilmente e da remoto. Grazie alla corrente elevata di input PV è possibile massimizzare l’efficienza dell’impianto fotovoltaico, riducendo gli sprechi. Inoltre, il backup integrato assicura un approvvigionamento costante, anche in caso di interruzioni della rete elettrica.

Con WiFi incluso, l’impianto offre un controllo remoto facile e intuitivo, mentre la struttura modulare consente un montaggio rapido e senza complessità. La protezione IP65 assicura la resistenza alle condizioni ambientali più difficili, garantendo durata e affidabilità nel tempo.