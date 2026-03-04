NUCLEARE O RINNOVABILI? UN NUOVO LIBRO SMONTA I MITI DELL’ATOMO

Articolo aggiornato il 4 Marzo 2026

Arriva in libreria

“L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili”

Il saggio di Gianni Silvestrini e Giuseppe Onufrio che smonta i miti del nucleare

e spiega perché puntare sulle rinnovabili è la scelta più efficace ed economica,

edito da Edizioni Ambiente in collaborazione con Kyoto Club

Presentazione ufficiale del libro a KEY – The Energy Transition Expo

venerdì 6 marzo alle ore 10.00 al Rimini Expo Centre

presso la Sala Diotallevi 2 (Hall Sud)

Milano, 3 marzo 2026 – Nel momento in cui il dibattito tra nucleare e rinnovabili raggiunge uno dei suoi picchi più accesi, arriva in libreria L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili, il nuovo saggio di Gianni Silvestrini e Giuseppe Onufrio, due tra le voci più autorevoli del settore energetico in Italia, edito da Edizioni Ambiente.

Il volume, realizzato in collaborazione con Kyoto Club, sarà presentato ufficialmente venerdì 6 marzo alle ore 10.00, in occasione di KEY – The Energy Transition Expo, presso Sala Diotallevi 2 (Hall Sud). Il libro sarà disponibile in libreria a partire dallo stesso giorno.

Con l’introduzione di Giovanni Battista Zorzoli e la postfazione di Luigi Moccia, il volume propone un’analisi documentata e accessibile del confronto tra due modelli energetici opposti: da un lato il nucleare, tecnologia lenta, costosa e complessa, dall’altro le fonti rinnovabili, in rapida evoluzione, sempre più efficienti e ormai competitive dal punto di vista economico.

Gli autori affrontano, uno per uno, gli argomenti più utilizzati a sostegno del “ritorno all’atomo”, smontandoli con dati aggiornati, casi internazionali e riferimenti scientifici. Dai tempi infiniti di costruzione delle centrali ai costi fuori controllo, dai problemi irrisolti delle scorie ai rischi legati alla sicurezza, il nucleare viene descritto come una tecnologia rigida e poco adatta ad affrontare con urgenza la crisi climatica.

In parallelo, il libro racconta la trasformazione già in corso: il crollo dei costi di solare ed eolico, lo sviluppo delle reti intelligenti, dei sistemi di accumulo, dell’efficienza energetica, dell’elettrificazione dei consumi e dell’idrogeno verde. Mobilità, edilizia e industria diventano i campi decisivi su cui si gioca la transizione energetica.

Il saggio arriva in un momento cruciale, in cui il confronto tra nucleare e rinnovabili è tornato centrale nel dibattito politico e mediatico. Gli autori spiegano perché puntare sulle rinnovabili significhi investire in una soluzione più rapida, sicura ed economica, soprattutto nell’ottica di una transizione verde necessaria per contrastare la crisi climatica e ambientale. Al contrario, il nucleare appare come una tecnologia che procede con affanno, caratterizzata da alti rischi e da costi crescenti, incompatibili con la velocità richiesta dall’emergenza climatica.

«Il dibattito sul nucleare cui assistiamo oggi, e più in generale quello sulle prospettive energetiche, è basato su assunti non dimostrati e su una percezione errata della situazione» dichiara Giuseppe Onufrio. «Con questo lavoro abbiamo cercato di argomentare questo giudizio con informazioni e dati che circolano poco attraverso i media. Il governo promuoverà una propaganda milionaria pro nucleare, basata su assunzioni false. Il libro è uno strumento per conoscere la situazione e contrastare questa propaganda pagata con i soldi dei cittadini».

«C’è una profonda trasformazione in atto, che riguarda in particolare l’energia e la mobilità, destinata a spiazzare i combustibili fossili grazie alla competitività dell’efficienza energetica, delle rinnovabili e dei mezzi elettrici» dichiara Gianni Silvestrini. «Si tratta di una rivoluzione con forti implicazioni economiche, che modificherà i modelli industriali, le scelte politiche e i nostri stili di vita. I paesi e le imprese che riusciranno a gestire efficacemente questi cambiamenti ne trarranno vantaggio; gli altri dovranno faticosamente rincorrere».

L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili si propone così come uno strumento di lettura chiaro e rigoroso per orientarsi nel dibattito energetico contemporaneo, offrendo a decisori, operatori del settore e cittadini una chiave interpretativa fondata su evidenze scientifiche e scenari concreti.

Scopri di più sul sito di Edizioni Ambiente: www.edizioniambiente.it/catalogo/l-illusione-del-nucleare-e-la-rivoluzione-delle-rinnovabili