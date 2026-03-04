“Roma Capitale – Pianeta Acqua”: approvato in Assemblea Capitolina ordine del giorno per candidare Roma Capitale dell’Acqua

Articolo aggiornato il 4 Marzo 2026

In mattina convegno e Lectio Magistralis con Jeremy Rifkin

Roma, 3 marzo 2026 – Si è svolto oggi in Campidoglio il convegno “Roma Capitale – Pianeta Acqua”, promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, alla presenza dell’economista e sociologo Jeremy Rifkin, autore del libro ‘Pianeta Acqua’.

L’iniziativa, ospitata nell’Aula Giulio Cesare, ha visto gli interventi del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del sindaco di Pollica Stefano Pisani e coordinatore delle reti dei Comuni d’Acqua; per la città di Venezia l’assessore Massimiliano De Marin, oltre ai contributi video del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e della sindaca di Genova Silvia Salis, insieme a Valerio Lucciarini De Vincenti, presidente dei Comuni sostenibili; inoltre, Antonino Errigo, segretario generale del centro studi Laudato Si’, con l’introduzione del giornalista Riccardo Luna.

A chiudere i lavori della mattinata è stata la Lectio Magistralis di Rifkin.

Nel pomeriggio, sempre alla presenza di Rifkin, si è svolta la seduta tematica dell’Assemblea Capitolina, nel corso della quale sono intervenuti gli assessori capitolini Sabrina Alfonsi, Ornella Segnalini ed Eugenio Patanè che hanno illustrato le azioni già intraprese dall’Amministrazione sul fronte della resilienza idrica, dell’adattamento climatico e dell’innovazione infrastrutturale.

Al termine del dibattito, l’Aula ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che impegna il Sindaco e la Giunta a rafforzare l’impegno della città nel paradigma “Pianeta Acqua” e del Blu Deal, a promuovere innovazione e cultura dell’acqua, e candidare Roma come Capitale dell’Acqua.

“La giornata di oggi segna un passaggio importante per Roma. Non è stato solo un momento di riflessione, ma l’assunzione di un impegno politico chiaro e condiviso. Con l’approvazione dell’ordine del giorno, l’Assemblea capitolina ha scelto di riconoscere l’acqua come elemento centrale delle nostre politiche pubbliche e di orientare in modo strutturale le scelte future verso resilienza, innovazione e sostenibilità”, dichiara la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

“Roma – prosegue – è storicamente una città d’acqua: dal Tevere agli acquedotti, fino al mare. Oggi riaffermiamo questa identità, facendo dell’acqua il fulcro della sicurezza territoriale, della salute pubblica e della qualità della vita. Vogliamo che Roma sia protagonista in Italia e in Europa di una nuova cultura dell’acqua, capace di unire visione ambientale, responsabilità istituzionale e attenzione alle nuove generazioni”.

Il percorso proseguirà il 5 marzo all’Auditorium Parco della Musica con i “Blue Awards 2026”, organizzati dall’associazione ANTER e dal CETRI-TIRES, che premieranno le migliori idee per proteggere l’acqua e l’idrosfera planetaria suggerite dagli studenti romani sulla base di una versione a fumetti di Planet Aqua realizzata dall’artista Sara Roversi.