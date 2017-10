Chi non ha mai sognato di possedere un giardino curato o non ha mai provato a rendere il proprio terrazzo un’oasi in città, ottenendo magari solo pessimi risultati? E ancora, chi non si è mai posto angosciato la domanda: perché questa pianta ingiallisce? La bagno troppo o troppo poco? E cosa sono questi insetti sulle foglie…

Giardinieri in affitto, un format completamente nuovo in onda in esclusiva su Lei (Sky 127) da martedì 13 settembre alle ore 21.00, darà risposta a queste ed altre domande ma soprattutto farà riscoprire il pollice verde agli italiani, trasformando tristi balconi in splendidi terrazzi fioriti, e giardini invasi dalle erbacce in spazi abitabili ed eleganti da sfruttare tutto l’anno.

I protagonisti sono due esperti del settore: Vittorio e Jonathan. Il primo è un progettista visionario innamorato del suo lavoro, che ha disegnato gli spazi verdi di molte ville sul Lago di Como. Grazie alla sua matita e alla sua inventiva, giardini e terrazzi cambiano forma, diventando accoglienti salotti all’aria aperta. Il secondo è invece un bizzarro giardiniere inglese che, per amore della natura, da qualche anno ha lasciato la grigia Londra per la verde Italia. Jonathan è un “eco-giardiniere”, in grado di curare piante e fiori in modo naturale, con accorgimenti semplici che fanno risparmiare tempo e denaro preservando l’ambiente.

Vittorio e Jonathan risponderanno insieme alle richieste d’aiuto di tante famiglie a cui saranno dati consigli, insegnati trucchi e svelati segreti del giardinaggio.

In ognuna delle dieci puntate, i due giardinieri in affitto trasformeranno completamente una terrazza, o un giardino, riportandoli al loro antico splendore o reinventandoli da zero. Nel compito non saranno soli: ad affiancarli saranno infatti i padroni di casa, che dovranno usare tutto l’entusiasmo e la creatività per reinventare il loro spazio verde. Sarà una vera e propria lotta contro il tempo per ristrutturare, verniciare, arredare, ma anche curare, potare e mettere ordine tra una selva di piante vecchie e nuove. Il tutto in vista di una festa con parenti e amici che si guarderanno attorno increduli per la trasformazione.

Al termine, dopo aver portato una generosa dose di natura in ogni casa, Vittorio e Jonathan daranno alle famiglie gli strumenti necessari per continuare a prendersi cura del proprio verde e goderne la bellezza.