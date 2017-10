“Amici di casa Coop”: il primo supermercato per gli amici a quattro zampe

Coop Alleanza 3.0 si schiera al fianco dei nostri amici a quattro zampe e ovviamente, anche al nostro. Infatti, il supermercato che ha deciso di aprire dei punti vendita specializzati nella vendita di prodotti per gli animali. Il progetto “Amici di casa Coop” è proprio questo: una catena di negozi che si specializza nell’offerta per cani e gatti. A Bologna è stata da poco inaugurato il primo punto vendita. Il Piano “Amici” previsto dalla Coop ha già individuato altri 34 locali da sfruttare per l’apertura di ulteriori negozi per animali: saranno circa 15 i milioni di euro investiti dalla Coop in questo progetto “pet friendly”. Ovviamente, la qualità dei prodotti a prezzi contenuti continuerà a essere protagonista: un tratto distintivo dei supermercati Coop, che da sempre offrono qualità e convenienza, soprattutto ai soci, ai quali è riservato un vantaggioso programma fedeltà che prevede, come si può vedere su questa pagina, promozioni e sconti su vari generi di prodotti.

“Amici di casa Coop”: Il progetto nel dettaglio

Come detto, la Coop ha già selezionato 34 location destinate a ospitare altrettanti negozi per animali: in realtà il conteggio finale, almeno per questa prima parte, arriverà a 60 punti vendita. I restanti, infatti, verranno inclusi all’interno dei supermercati Coop già esistenti. Il progetto costerà 15 milioni di euro entro il 2019: poi, eventualmente saranno previsti altri investimenti per allargare il numero dei punti vendita. E a breve i prossimi negozi della catena “Amici di casa Coop” verranno aperti a Ferrara, Maranello, Reggio Emilia e Spinea. Ma quali prodotti sarà possibile acquistare presso questa catena dedicata ai pet? Ovviamente il cibo, ma anche gli accessori per animali e i prodotti per la cura dell’igiene. L’assortimento sfiorerà i 5.000 prodotti, accompagnati dal marchio di fabbrica della Coop: l’attenzione al cliente e l’eccezionale qualità degli articoli.

Pet store: un business vincente anche in Italia

Il format dei pet store, benché non sia una novità, in questo momento pare essere uno dei più proficui in Italia. D’altronde la nicchia di potenziali clienti è enorme, considerando che gli amanti degli animali sono tantissimi. E soprattutto non badano a spese, quando si tratta di curare la qualità degli articoli destinati al proprio pet domestico. Non stupisce, quindi, che i pet store rappresentino un business particolarmente profittevole: l’attuale giro d’affari in Italia legato agli animali supera i 2 miliardi di euro, con un bacino di circa 60 milioni di pet sparsi per lo Stivale. Ad esempio, la Conad ha già investito in questo settore con grandi risultati economici e di marchio. E poi avanzano anche nuovi trend come il cibo biologico per animali e le categorie di alimenti Premium, di altissima qualità. Le prospettive, poi, sono addirittura migliori.