La Waterevolution di Gruppo CAP a Ecomondo 2017

Gruppo CAP a Ecomondo 2017 per presentare i progetti e le sperimentazioni più recenti e per rendere trasparenti e tangibili i risultati che si possono raggiungere in termini di innovazione per la tutela dell’ambiente.

L’ottimizzazione dell’uso di energia, la progettazione innovativa per il servizio idrico e idraulico, l’integrazione di sistemi intelligenti per la gestione a distanza dei contatori, delle reti e degli impianti, l’analisi relativa ai microinquinanti emergenti e al loro trattamento, il biometano ricavato dai fanghi di depurazione, la produzione di fertilizzanti dai reflui fognari, le infrastrutture verdi per gestire le acque meteoriche.

Sono moltissimi gli impegni di Gruppo CAP per garantire l’eccellenza nelle proprie soluzioni progettuali nella gestione del servizio idrico integrato, facendo uso delle migliori tecnologie disponibili e minimizzando l’impatto ambientale, tutti raccolti nella cornice della #Waterevolution, una vera rivoluzione in cui l’acqua cambierà il nostro modo di produrre e consumare, con l’obiettivo di uno sviluppo veramente sostenibile del territorio.

Lo sforzo costante di conoscenza e di innovazione, la collaborazione con partner prestigiosi, università e centri di ricerca rende possibile offrire un servizio sempre più intelligente ed evoluto. È questo l’approccio che porta Gruppo CAP a Ecomondo, dove i tecnici dell’azienda presenteranno le più recenti soluzioni innovative sperimentate dall’azienda nella gestione del servizio idrico integrato. Un programma fitto di convegni, incontri, workshop e seminari che si terranno all’interno dello stand di Gruppo CAP (34, all’interno di Global Water Expo), nella Piazza delle Utilities e nelle Sale Convegni.