“Itinerari di Benessere”, percorsi esperienziali con Econote e Nèfesh Onlus

“Itinerari di Benessere” è un progetto che nasce dall’ incontro tra Nèfesh (Psicologi e psicoterapeuti associati per la persona e per le famiglie e fornisce un servizio qualificato di psicoterapia economicamente sostenibile, per colmare il vuoto di welfare tra le lunghe attese del contesto pubblico ed i costi non sempre accessibili del privato. E’ attenta alla promozione del benessere a 360 gradi e, in particolare, vicina al mondo della scuola, con attività come sportelli di ascolto, progetti di orientamento e sostegno alla genitorialità, che hanno enormi ricadute positive sulla collettività) con l’Associazione Culturale Econote, che mette in comune natura, cultura, psicologia e benessere appunto, con unica volontà, quella di diffondere la cultura del benessere psicologico attraverso il rapporto con l’ambiente, con i luoghi storici del territorio, con la natura, stimolando la parte più interiore di noi.

E su queste basi che nascono così gli “Itinerari di Benessere”: percorsi esperienziali in cui, Tania Talamo, l’architetto di Econote racconta la storia, la cultura, la mitologia del luogo, e gli psicologi di Nèfesh Onlus invitano a scoprire le risonanze emotive che ciò crea nei partecipanti, attraverso stimoli di riflessione o sessioni di esercizi di bioenergetica, per recuperare l’integrazione corpo-mente a contatto con la natura.

E’ un modo diverso di occuparsi di sé. Un progetto innovativo che ci appassiona, un modo per integrare discipline e saperi diversi, creare tra le persone reti di relazioni che passano per l’emotività e l’esperienza dei luoghi. Perché il benessere psicologico, dei singoli e della città, parte da un modo diverso di vedere le cose.

Ti piace la nostra idea? Dai un’occhiata agli itinerari già realizzati:

Segui la nostra pagina o iscriviti alla nostra newsletters, per tutti gli eventi primaverili a breve in programmazione.

Se vuoi ricevere più informazioni, contattaci a [email protected]

TI ASPETTIAMO!!