La Boldrini visita palazzo green a Milano

La presidente della Camera Laura Boldrini in bici a Milano sulla ciclabile che parte da via Melchiorre Gioia.

Al termine del percorso ciclabile la Boldrini ha visitato il condominio Green di via San Gregorio dicendo: “Un’esperienza da promuovere dal punto di vista ecologico,un modello virtuoso di partecipazione attiva dei cittadini”.

La presidente della Camera Laura Boldrini, nel cortile dello stabile, ha anche piantumato un sambuco in un vaso.

“E’ una esperienza che, oltre ad aiutare l’ambiente, rende tutti partecipi, ho conosciuto questo condominio grazie a Legambiente”, ha aggiunto Laura Boldrini che, in precedenza, in sella a una bicicletta del BikeMi, ha partecipato a una biciclettata dalla zona ex Varesine fino a via San Gregorio. “Se sarò eletta voglio essere presente a Milano quando sarò libera da impegni in aula – ha spiegato durante la visita al condominio ‘green’ – e sto pensando a un appoggio, a un appartamentino, e qui mi piacerebbe”. La presidente della Camera ha infatti spiegato che è sua intenzione essere maggiormente presente in futuro nel capoluogo lombardo, dove è candidata.