Walk Of Life Telethon – 2018

La Walk of Life, Corsa della Vita, è una manifestazione Telethon in cui si uniscono le tre realtà di cui vive la fondazione: le famiglie, i volontari e i ricercatori. Tre realtà che si mettono in gioco per la battaglia contro le malattie genetiche rare. Le malattie genetiche rare, oggetto di studio dei ricercatori Telethon, sono malattie delle quali poco si conosce, e anche se rare prese singolarmente, sono comunque nel complesso molto diffuse e per la maggior parte di esse una cura non esiste. Lo scopo ultimo della fondazione è quello di trovare una cura per ognuna di esse.

La Walk of Life si terrà domenica 13 maggio 2018 ed è composta di una passeggiata di 3 km, una gara non competitiva di 10 km e una gara podistica competitiva di 15 km (Caracciolo Gold Run).

La manifestazione inizierà sabato 12 maggio con l’apertura del villaggio Telethon alle ore 11:00 (fino alle ore 21:00) con ingresso gratuito, che sarà animato da musica, sport e attività ludiche, soprattutto per i bambini e le famiglie.

Domenica 13 maggio il raduno è previsto alle 8:00 in Piazza del Plebiscito e la partenza alle ore 9:00.

La quota di partecipazione è di euro 10 per i maggiorenni, e di euro 5 per i minorenni, il tutto devoluto alla fondazione Telethon. Verrà consegnato un pacco gara composto di zaino e maglietta.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail [email protected] o chiamare allo 0644015783. Per iscriversi alla gara competitiva da 15 km collegarsi al sito http://www.icron.it/services/icronGO/elencoiscrittipubblico.php?idgara=2018154 entro Giovedì 11 maggio. Per la gara non competitiva e la passeggiata è possibile registrarsi al villaggio o presso le filiali BNL della provincia di Napoli.

Gara Competitiva FIDAL di 15 km:

PARTENZA

Piazza Plebiscito

Piazza Trieste e Trento

Via San Carlo

Piazza Municipio

Via Medina

Via Monteoliveto

Via Sant’Anna dei Lombardi

Piazza 7 Settembre

Via Toledo

Piazza Carità

Via Toledo mt 2500

Piazza Trieste e Trento

Piazza Plebiscito

Via Cesario Console

Via Santa Lucia

Via Partenope

Banchina Santa Lucia

Via Caracciolo mt.5000

Via Sannazzaro

Piazza Sannazzaro

Interno Galleria laziale

Via Fuorigrotta

Viale Giulio Cesare

Giro di Piazzale Tecchio

Piazzale Tecchio/Viale Kennedy

Via Giulio Cesare mt.10.000 traguardo Wol

Via Fuorigrotta

Galleria Laziale

Piazza Sannazzaro

Via Sannazzaro

Via Caracciolo

Via Partenope

Via Nazario Sauro

Via Cesario Console

Piazza Plebiscito mt 15.000

Passeggiata 3 km

Piazza Plebiscito PARTENZA

Piazza Trieste e Trento

Via San Carlo mt 300

Piazza Municipio mt 500

Via Medina

Via Monteoliveto mt. 1000

Via Sant’Anna dei Lombardi

Piazza 7 Settembre mt 1500

Via Toledo

Piazza Carità mt 1800

Via Toledo mt.2000

Via Toledo mt 2500

Piazza Trieste e Trento

Largo di Palazzo

Piazza Plebiscito ARRIVO