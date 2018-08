Smart working for smart people

Dimenticate il “posto fisso” è l’era della sharing economy. Una economia di condivisione che cerca di essere il più possibile anche sostenibile: condividiamo spazi, competenze, professionalità. Ci spostiamo e abbiamo bisogno di un ufficio per un incontro, una riunione. Stiamo attenti a spegnere le luci e i pc quando andiamo via, non accendiamo i termosifoni o l’aria condizionata con le finestre aperte, ci guardiamo bene dallo sprecare la carta con stampe che non servono e ricicliamo il più possibile.

Regus, fornisce spazi di lavoro, ha 43 business center di tutta Italia, sul portale cerchi la città e ti vengono proposte le soluzioni. Ne scegli una e compili i cambi con le infomazioni: i tuoi dati, la tua richiesta.

Tutti i business center sono alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili, hanno sistemi di illuminazione a risparmio energetico e sensori automatici, partnership per la fornitura di energie pulite e servizi di car sharing elettrico.

“L’efficienza energetica e, più in generale, la sostenibilità rappresenta un valore molto importante per Regus in tutto il mondo ed è un vero e proprio pilastro della nostra strategia” ha commentato Mauro Mordini, Country Manager Regus in Italia. “Non potrebbe essere diversamente. Possiamo dire che il modello di business stesso di Regus, che si basa sulla condivisione di spazi per uffici e postazioni di smart working, impone l’efficientamento dell’utilizzo degli spazi e dei consumi.”

Ma quali sono i piccoli gesti che possiamo replicare in tutti gli uffici e anche nelle nostre case?

Spegni il monitor del pc di notte o in pausa; Spegni le luci quando esci da una stanza; Stacca il caricabatterie dalla presa di corrente una volta carico il dispositivo; Pensaci bene prima di stampare un documento; Sistema le perdite dei rubinetti.

