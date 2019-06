Maxi frode sul succo di frutta biologico a Pisa

Notizia pazzesca: arresti a Pisa per imprenditori colpevoli di una truffa sul biologico. Spacciavano per succo di frutta biologico succo concentrato di mela.

Quando si parla di biologico bisogna sempre stare attenti. I prodotti biologici sono in linea di massima sempre da preferire, ma bisogna stare attenti a quello che persone senza scrupoli ci propinano per biologico. Questo accade perché imprenditori senza scrupoli voglio approfittare dei gusti di un numero sempre maggiore di consumatori.

La frode

La scoperta della Guardia di Finanza ha portato a 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e anche il sequestro di sei società e di beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni.

Questa grande frode di prodotti biologici non è la prima in Italia, ma è emblematica e fa capire come non ci si può fidare quando si parla di alimentare è biologico. L’operazione è stata diretta dalla procura pisana con la collaborazione di Eurojust ed eseguita dagli ispettori del Dipartimento antifrode del Ministero delle politiche agricole.