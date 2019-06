“Un paio di scarpe durava una vita, e se andavi scalzo, d’estate, risparmiavi le scarpe e i piedi si rinforzavano.”

FRANCESCO GUCCINI

Bellissima questa citazione di Guccini sulle scarpe. Che ci fa capire come le scarpe siano un bene prezioso. I nostri piedi devono essere protetti. Ma quando le scarpe si fanno vecchie, si devono buttare.

E la domanda che ci facciamo in questo articolo è appunto: Dove si buttano le scarpe?

Prima di tutto, pensateci due volte prima di buttarle. Se le scarpe non hanno suole consumate e non sono totalmente rotte, potete sempre portarle dal calzolaio per un aggiusto. Ce ne sono ancora, in tutte le città. Alle volte aggiustare un paio di scarpe costa meno di quanto si pensi.

Scarpe rotte e scarpe ancora indossabili

Però, se le scarpe sono vecchie e rotte e volete sapere dove si buttano le scarpe, non vi resta che buttarle nel bidone dell’indifferenziato, insieme a tutti gli altri rifiuti non smaltibili in altro modo. Se sono ancora indossabili, ricordate che ci sono in tutte le città i cassonetti per gli Abiti usati, che servono a chi ne ha necessità. Si possono quindi mettere in un sacchetto e conferire all’interno di questi bidoni, finiranno a persone bisognose.

Di solito le scarpe sono in scatole di cartone, che vanno quindi buttate nel bidone della carta.

In ogni caso, sinceratevi sempre con il vostro comune di appartenenza su dove buttare tutti i rifiuti, e quindi anche su dove si buttano le scarpe.

