IL TUBO IN GRES DURA OLTRE 100 ANNI

Le tubazioni di Società del Gres, gruppo Steinzeug Keramo, vengono prodotte con materie naturali: argilla, chamotte, acqua. Utilizzando moderne tecnologie produttive si conferiscono al prodotto caratteristiche tali da garantire le prestazioni, l’affidabilità e la durabilità indispensabili nelle condotte destinate alle reti per lo smaltimento delle acque reflue.

Grazie alla ricerca e al costante sviluppo, le caratteristiche delle tubazioni in gres hanno avuto una profonda evoluzione e sono in grado di assicurare un ciclo di vita ultracentenario. L’aggiornamento della norma europea EN295/13, nell’appendice B “Economia e Sostenibilità” afferma: “la lunga esperienza con i tubi e gli elementi complementari di gres per gli impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue, che soddisfano i requisiti della serie di norme EN295, dimostra che la normale vita di impiego è di almeno 100 anni. Questa longevità è dovuta alle caratteristiche mineralogiche del gres che non variano dopo la fabbricazione. Di conseguenza la resistenza rimane costante e fornisce durabilità.”

Quanto riportato nella norma è confermato dall’autorevole studio condotto dal Centro Ceramico di Bologna sulle caratteristiche mineralogiche e chimici fisiche del gres ceramico per fognatura.

L’attenzione alla qualità, al rispetto per l’ambiente e le persone che lavorano nelle unità produttive aziendali di Società del Gres, ha permesso non solo di accogliere pienamente le richieste di carattere ambientale formulate dalla norma, ma di superarle, concretizzando il concetto “Cradle to Cradle ® – C2C” (dalla culla alla culla). C2C è una certificazione di carattere ambientale che si ispira ad un nuovo concetto di sostenibilità: essa si pone come obiettivo oltre al basso impatto energetico nella costruzione dei prodotti e la riduzione delle emissioni di CO2 , anche la completa riciclabilità dello stesso. L’elevato livello di sostenibilità ambientale di tutti i prodotti è quindi certificato.

Società del Gres, gruppo Steinzeug Keramo, non si è fermata qui, poiché, a seguito dell’introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), resi obbligatori in tutte le stazioni appaltanti nel 2017, ha ottenuto per i siti produttivi la certificazione ICMQ relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/ recuperato/ sottoprodotto. Questo attestato di convalida fornisce maggiore autorevolezza e credibilità all’Asserzione ambientale auto dichiarata secondo la norma UNI EN ISO 14021, relativa agli aspetti ambientali di un prodotto e nello specifico al contenuto di materiale riciclato. La tubazione in Gres Ceramico è la soluzione ideale in termini di sostenibilità, durata della vita utile, performance tecniche e semplicità di installazione.

Per maggiori informazioni: https://www.steinzeug-keramo.com/it-it/